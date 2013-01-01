ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром
Июл 5
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе россияне лидировали на мировом уровне в освоении космоса и мирного атома. Реализовали новые возможности импортозамещения в жизненно важных сферах, прежде всего, в области здравоохранения. Открыли несколько крупнейших предприятий и дали старт масштабному проекту в сфере информатизации. Выполнили ряд крупных заказов для отечественных и зарубежных компаний. Начали реализацию значимых проектов для развития агропромышленного комплекса.
- В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»
- В Приамурье состоялся пятый — юбилейный — пуск с космодрома «Восточный» ракеты «Союз»
- Российские разработчики зарегистрировали первые отечественные аналоги инсулина по мировым стандартам
- В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана
- В Вологодской области открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания
- В Чеченской республике вышла на полную проектную мощность Грозненская ТЭС
- В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей
- В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей
- В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России
- В Воронежской области начали строить утиную ферму за 5 млрд рублей
Кроме того, Россия продолжала осваивать свои богатейшие недра: на Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны, а в Оренбургской области открыли новое месторождение нефти.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
5 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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