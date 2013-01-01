Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮЛ, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

05 ИЮЛ, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

Июл 5
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе россияне лидировали на мировом уровне в освоении космоса и мирного атома. Реализовали новые возможности импортозамещения в жизненно важных сферах, прежде всего, в области здравоохранения. Открыли несколько крупнейших предприятий и дали старт масштабному проекту в сфере информатизации. Выполнили ряд крупных заказов для отечественных и зарубежных компаний. Начали реализацию значимых проектов для развития агропромышленного комплекса.

  1. В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»

  2. В Приамурье состоялся пятый — юбилейный — пуск с космодрома «Восточный» ракеты «Союз»

  3. Российские разработчики зарегистрировали первые отечественные аналоги инсулина по мировым стандартам

  4. В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

  5. В Вологодской области открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания

  6. В Чеченской республике вышла на полную проектную мощность Грозненская ТЭС

  7. В Татарстане открыли завод по производству химических средств защиты растений за 4,5 млрд рублей

  8. В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей

  9. В Ленинградской области отгружен 30-тысячный вагон для крупнейшей лизинговой компании России

  10. В Воронежской области начали строить утиную ферму за 5 млрд рублей

 Кроме того, Россия продолжала осваивать свои богатейшие недра: на Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны, а в Оренбургской области открыли новое месторождение нефти.

 Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Июл:
5 Июл:
5 Июл:
Центральный федеральный округ:
5 Июл:
5 Июл:
5 Июл:
РОССИЯ:
5 Июл:
5 Июл:
5 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Общество

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку
Наука и технологии

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?
Экономика

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости
События и факты 1

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Политика

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой

«Секретная трагедия». Названы имена подводников, спасших ценой жизни аппарат с ядерной установкой
События и факты 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей

В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей

Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

Новости дня

19:35 Россиян задержали в Ливии за попытку повлиять на Выборы Россиян задержали в Ливии за попытку повлиять на Выборы
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
19:17 СМИ заявило о конфликте в команде Зеленского СМИ заявило о конфликте в команде Зеленского
18:52 Зеленский говорил по-русски в Донбассе Зеленский говорил по-русски в Донбассе
18:16 Зеленский вновь отправился в Донбасс Зеленский вновь отправился в Донбасс
18:06 Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
17:48 Работников «Альфы», «Вымпела» и ФСБ арестовали Работников «Альфы», «Вымпела» и ФСБ арестовали
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
16:50 Президент ТПП России С.Н. Катырин провел совещание с представителями ТПП России за границей Президент ТПП России С.Н. Катырин провел совещание с представителями ТПП России за границей

Узнай, страна!

18:26 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
Доллар, прощай! Россия и Китай переходят на взаимные расчеты в рублях и юанях
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter