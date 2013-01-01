ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе россияне лидировали на мировом уровне в освоении космоса и мирного атома. Реализовали новые возможности импортозамещения в жизненно важных сферах, прежде всего, в области здравоохранения. Открыли несколько крупнейших предприятий и дали старт масштабному проекту в сфере информатизации. Выполнили ряд крупных заказов для отечественных и зарубежных компаний. Начали реализацию значимых проектов для развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, Россия продолжала осваивать свои богатейшие недра: на Чукотке стартовало освоение золоторудных месторождений Баимской рудной зоны, а в Оренбургской области открыли новое месторождение нефти.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»