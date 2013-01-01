ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ледокол, атомный энергоблок и газ по трубопроводу?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России произошли важнейшие события в атомной энергетике и газовой промышленности, которые окажут мощное влияние на социально-экономическое развитие многих регионов.
Реализовано два крупных проекта по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке.
На Кубани запустили нефтепровод и начали строить индустриальный парк для малого и среднего бизнеса. В Адыгее построили три крупные дорожные развязки. На Ставрополье приступили к механизированной уборке хлопка. Крупнейшая на Урале и в Сибири ледовая арена появится в Екатеринбурге.
1. В Воронежской области досрочно сдан в эксплуатацию седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС
2. От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»
3. В Амурской области завершили укладку железнодорожного полотна на мосту через реку Зея
4. На Ямале построили три электроподстанции и ЛЭП для нужд нефтегазового комплекса за 22 млрд рублей
5. В Санкт-Петербурге спустили на воду первый российский боевой ледокол
6. В Бурятии запустили три солнечные электростанции за 6 млрд рублей
7. В Пермском крае открыли заготовительный корпус для производства двигателей ракет-носителей «Ангара»
8. В Татарстане судостроители заложили корпуса двух лоцмейстерских судов ледового класса Ice3
9. В Чечне открыли первый на Северном Кавказе российско-индийский завод медизделий для кардиохирургии
10. В Калуге началось строительство кампуса крупнейшего в РФ филиала МГТУ им. Н. Э. БауманаЕще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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