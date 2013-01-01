ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ледокол, атомный энергоблок и газ по трубопроводу?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России произошли важнейшие события в атомной энергетике и газовой промышленности, которые окажут мощное влияние на социально-экономическое развитие многих регионов.

Реализовано два крупных проекта по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии на Дальнем Востоке.

На Кубани запустили нефтепровод и начали строить индустриальный парк для малого и среднего бизнеса. В Адыгее построили три крупные дорожные развязки. На Ставрополье приступили к механизированной уборке хлопка. Крупнейшая на Урале и в Сибири ледовая арена появится в Екатеринбурге.

1. В Воронежской области досрочно сдан в эксплуатацию седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС

2. От Якутии до Приамурья завершили заполнение газом «Силы Сибири»

3. В Амурской области завершили укладку железнодорожного полотна на мосту через реку Зея

4. На Ямале построили три электроподстанции и ЛЭП для нужд нефтегазового комплекса за 22 млрд рублей

5. В Санкт-Петербурге спустили на воду первый российский боевой ледокол

6. В Бурятии запустили три солнечные электростанции за 6 млрд рублей

7. В Пермском крае открыли заготовительный корпус для производства двигателей ракет-носителей «Ангара»

8. В Татарстане судостроители заложили корпуса двух лоцмейстерских судов ледового класса Ice3

9. В Чечне открыли первый на Северном Кавказе российско-индийский завод медизделий для кардиохирургии

10. В Калуге началось строительство кампуса крупнейшего в РФ филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана