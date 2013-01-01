ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе в регионах России шла мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом: многие предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, обеззараживающих устройств, антисептиков, необходимых лекарственных препаратов.
При этом региональными властями многих краев и областей в условиях самоизоляции была разрешена деятельность строительных и дорожных компаний, чтобы не допустить срыва сроков введения в эксплуатацию социальных объектов: больниц, школ, автодорог, путепроводов и т.д.
Практически во всех регионах России стартовали весенние полевые работы, причем, в связи с установившейся теплой погодой посевная кампания ранних зерновых культур началась раньше обычных сроков.
После «выходной» недели в России возобновили производство сотни промышленных предприятий, прежде всего, выполняющих государственные заказы. Продолжились масштабные проекты в топливно-энергетическом комплексе и в сфере международной логистики.
- В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
- В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
- В Воронежской области на 2 недели раньше срока началась весенняя посевная кампания в условиях самоизоляции
- В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12
- В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
- В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования
- В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера
- В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти
- В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры
- На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест
Ивановская и Московская области активно включились в проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям: парашютные заводы перешли на выпуск средств индивидуальной защиты, в Подмосковье начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
|10 Апр:
|10 Апр:
|10 Апр:
|10 Апр:
|10 Апр:
|10 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр:
|9 Апр: