Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 АПР, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,7515
EUR (ЦБ)    80,7358

10 АПР, 17:41 МСК
USD (ЦБ)    73,7515
EUR (ЦБ)    80,7358
Русский космос

ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?

Апр 10
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России шла мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом: многие предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, обеззараживающих устройств, антисептиков, необходимых лекарственных препаратов.

При этом региональными властями многих краев и областей в условиях самоизоляции была разрешена деятельность строительных и дорожных компаний, чтобы не допустить срыва сроков введения в эксплуатацию социальных объектов: больниц, школ, автодорог, путепроводов и т.д.

Практически во всех регионах России стартовали весенние полевые работы, причем, в связи с установившейся теплой погодой посевная кампания ранних зерновых культур началась раньше обычных сроков.

После «выходной» недели в России возобновили производство сотни промышленных предприятий, прежде всего, выполняющих государственные заказы. Продолжились масштабные проекты в топливно-энергетическом комплексе и в сфере международной логистики.

  1. В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
  2. В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
  3. В Воронежской области на 2 недели раньше срока началась весенняя посевная кампания в условиях самоизоляции
  4. В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12
  5. В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
  6. В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования
  7. В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера
  8. В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти
  9. В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры
  10. На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест

Ивановская и Московская области активно включились в проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям: парашютные заводы перешли на выпуск средств индивидуальной защиты, в Подмосковье начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
10 Апр:
10 Апр:
10 Апр:
Центральный федеральный округ:
10 Апр:
10 Апр:
10 Апр:
РОССИЯ:
9 Апр:
9 Апр:
9 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Поставщики увеличивают цены на продукты до 50%. Ретейлеры не могут остановить рост цен

Поставщики увеличивают цены на продукты до 50%. Ретейлеры не могут остановить рост цен
Экономика

«Весь народ России» купил Сбербанк. Правительство сбило цену на 300 млрд рублей

«Весь народ России» купил Сбербанк. Правительство сбило цену на 300 млрд рублей
Экономика 1

Последствия карантина для экономики России – что даст антикризисный план?

Последствия карантина для экономики России – что даст антикризисный план?
Экономика

Россия подняла белый флаг в нефтяной войне. Что проиграл Путин в схватке с саудитами

Россия подняла белый флаг в нефтяной войне. Что проиграл Путин в схватке с саудитами
Экономика 13

Космическая дружба. Как Россия осваивает космос вместе с западными партнерами

Космическая дружба. Как Россия осваивает космос вместе с западными партнерами
Наука и технологии 2

12 лет кризиса. Российские ученые прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире

12 лет кризиса. Российские ученые прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?

ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?

В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей

В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей

В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12

В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12

В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование

В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование

Новости дня

17:21 Кремль: сделка ОПЕК+ состоялась Кремль: сделка ОПЕК+ состоялась
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:56 Повышен размер ипотечных кредитов для получения каникул Повышен размер ипотечных кредитов для получения каникул
16:13 Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова
15:56 Президент анонсировал новые переговоры на тему нефти Президент анонсировал новые переговоры на тему нефти
14:58 В Москве выросло число госпитализаций В Москве выросло число госпитализаций
14:12 Минздрав: коронавирус можно диагностировать без тестов Минздрав: коронавирус можно диагностировать без тестов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:43 В России может возникнуть дефицит товаров В России может возникнуть дефицит товаров

Узнай, страна!

15:40 ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы? ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:24 В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
11:04 В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12 В Удмуртии концерн «Калашников» в рекордный срок выполнил гособоронзаказ на автоматы АК-12
10:38 В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование В Кемеровской области на металлургическом комбинате внедрили новое высокоэкономичное оборудование
10:17 Из Архангельской области атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил оборудование для «Арктик СПГ 2» Из Архангельской области атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил оборудование для «Арктик СПГ 2»
09:56 В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти В Ямало-Ненецком автономном округе ввели в эксплуатацию три месторождения нефти
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
09:27 В Курганской области импортозамещающий фармзавод приступает к производству противовирусных средств В Курганской области импортозамещающий фармзавод приступает к производству противовирусных средств
09 АПР, 16:00 В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования В Кемеровской области открыли завод по производству опор для ЛЭП и завод горячего цинкования
09 АПР, 15:36 В Краснодарском крае армейскую авиацию ЮВО усилили новыми вертолетами «Терминатор» В Краснодарском крае армейскую авиацию ЮВО усилили новыми вертолетами «Терминатор»
09 АПР, 15:25 В Саратовской области введут все запланированные соцобъекты по нацпроектам на сумму 1,9 млрд рублей В Саратовской области введут все запланированные соцобъекты по нацпроектам на сумму 1,9 млрд рублей



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter