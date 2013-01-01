ТОП-10 достижений недели: как в России в условиях самоизоляции сеяли хлеб, строили дороги и школы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе в регионах России шла мобилизация ресурсов для борьбы с коронавирусом: многие предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, обеззараживающих устройств, антисептиков, необходимых лекарственных препаратов.

При этом региональными властями многих краев и областей в условиях самоизоляции была разрешена деятельность строительных и дорожных компаний, чтобы не допустить срыва сроков введения в эксплуатацию социальных объектов: больниц, школ, автодорог, путепроводов и т.д.

Практически во всех регионах России стартовали весенние полевые работы, причем, в связи с установившейся теплой погодой посевная кампания ранних зерновых культур началась раньше обычных сроков.

После «выходной» недели в России возобновили производство сотни промышленных предприятий, прежде всего, выполняющих государственные заказы. Продолжились масштабные проекты в топливно-энергетическом комплексе и в сфере международной логистики.

Ивановская и Московская области активно включились в проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям: парашютные заводы перешли на выпуск средств индивидуальной защиты, в Подмосковье начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»