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ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

Май 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России в новой реальности работали верфи, домны, электростанции?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Последняя неделя апреля подтвердила, что производство в российских регионах успешно адаптируется к новой экономической реальности, созданной кризисом и пандемией коронавируса. Порты и судоверфи, металлургические и машиностроительные заводы, аграрный комплекс и пищевая промышленность продолжали работать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, связанных с COVID-19.

Сразу в шести регионах России открылись многофункциональные военные медцентры, укомплектованные новейшим медицинским оборудованием. Заработали новые экологичные генерирующие мощности в Сибири и Подмосковье. Несколько российских городов завершили подготовку к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести» в честь 75-летия Победы.

 

  1. В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»

  2. В Туле на одном из крупнейших в мире производств чугуна досрочно завершили капремонт доменной печи

  3. В Архангельской области на крупнейшем в России судостроительном заводе запущено новое оборудование

  4. В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти

  5. В Нижнем Новгороде состоялся технический спуск первого построенного в РФ речного лайнера класса люкс

  6. В Калужской области начали строить вторую очередь целлюлозно-бумажного завода за 8,5 млрд рублей

  7. В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

  8. В Липецкой области приступили к строительству завода по выпуску пенополиуретана за 3,8 млрд рублей

  9. В Ярославской области завершен первый этап модернизации сыродельно-молочного завода за 1 млрд рублей

  10. В Иркутской области построили систему резервного энергоснабжения удаленных производственных объектов

В условиях самоизоляции многие предприятия перешли на дистанционную работу, используя новые IТ-технологии. В Пермском крае разработчики платформы для удаленной работы привлекли $50 млн от инвестфонда ICONIQ, а в Ставропольском крае на химпредприятии создали онлайн-биржу для реализации удобрений сельхозпредприятиям региона.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 

 



 
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