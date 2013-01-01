ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Агрокомплекс страны продолжал наращивать потенциал. На этой неделе запустили сразу два модернизированных маслосырзавода в Алтайском крае. В Липецкой области завершили строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 55 га, а в Тульской области удвоили производство мяса индейки по проекту за 2 млрд рублей.
Активно внедрялись уникальные разработки. В Томской области запустили новое импортозамещающее производство печатных плат для электроники, в Нижегородской области организовали выпуск инновационных материалов для остекления авиационной техники.
В Амурской области заложили новое гидрографическое судно, которое войдет в состав Тихоокеанского флота. В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М «Прорыв» для участия в параде к 75-летию Победы.
- В Москве установили мировой рекорд по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
- В Мурманской области полностью построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
- В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
- В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
- В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
- В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста
- В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей
- В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования
- На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы
- В Краснодарском крае приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба в Новороссийске за 6 млрд рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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