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Русский космос

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

Мар 27
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе, несмотря на карантинные условия из-за пандемии коронавируса, в российских регионах продолжалась созидательная работа в различных сферах экономики. Прежде всего, принимались активные меры по борьбе с распространением инфекции. В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок. В Кабардино-Балкарии разработали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни. В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов.

Агрокомплекс страны продолжал наращивать потенциал. На этой неделе запустили сразу два модернизированных маслосырзавода в Алтайском крае. В Липецкой области завершили строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 55 га, а в Тульской области удвоили производство мяса индейки по проекту за 2 млрд рублей.

Активно внедрялись уникальные разработки. В Томской области запустили новое импортозамещающее производство печатных плат для электроники, в Нижегородской области организовали выпуск инновационных материалов для остекления авиационной техники.

В Амурской области заложили новое гидрографическое судно, которое войдет в состав Тихоокеанского флота. В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М «Прорыв» для участия в параде к 75-летию Победы.

  1. В Москве установили мировой рекорд по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

  2. В Мурманской области полностью построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей

  3. В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн

  4. В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей

  5. В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

  6. В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста

  7. В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей

  8. В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования

  9. На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы

  10. В Краснодарском крае приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба в Новороссийске за 6 млрд рублей

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 



 
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