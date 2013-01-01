ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе, несмотря на карантинные условия из-за пандемии коронавируса, в российских регионах продолжалась созидательная работа в различных сферах экономики. Прежде всего, принимались активные меры по борьбе с распространением инфекции. В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок. В Кабардино-Балкарии разработали полимерные антисептики для нанесения на ручки дверей и поручни. В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов.

Агрокомплекс страны продолжал наращивать потенциал. На этой неделе запустили сразу два модернизированных маслосырзавода в Алтайском крае. В Липецкой области завершили строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 55 га, а в Тульской области удвоили производство мяса индейки по проекту за 2 млрд рублей.

Активно внедрялись уникальные разработки. В Томской области запустили новое импортозамещающее производство печатных плат для электроники, в Нижегородской области организовали выпуск инновационных материалов для остекления авиационной техники.

В Амурской области заложили новое гидрографическое судно, которое войдет в состав Тихоокеанского флота. В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М «Прорыв» для участия в параде к 75-летию Победы.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»