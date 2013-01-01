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ТОП-10 достижений недели: как в России строили заводы, управляли месторождениями и ледоколами?

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России строили заводы, управляли месторождениями и ледоколами?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в субъектах федерации в приоритете были проекты возведения мостов и транспортных узлов, строительства и реконструкции энергосистем и объектов социальной сферы, модернизации и расширения производств в различных отраслях и, конечно, внедрения инноваций и цифровых технологий.

  1. В Амурской области произвели стыковку российской и китайской частей моста через Амур

  2. В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

  3. В Подмосковье построили мультимодальный транспортный узел на въезде в ИЦ «Сколково»

  4. В Татарстане открыли новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz

  5. В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

  6. В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции

  7. В Мурманске модернизировали Морской сервисный центр для обслуживания ледоколов

  8. В Башкирии впервые в нефтяной отрасли внедрили информационную систему «Цифровое месторождение»

  9. В Архангельске обновили и ввели в строй самую большую в России машину по производству картона

  10. В Краснодарском крае начали ввод программы геномной селекции молочного стада в агрохолдинге «Кубань»

На этой неделе одобрены мега-проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской экономики: строительства мега-порта в Калининградской области за 200 млрд рублей и нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае за 300 млрд рублей.

Удивили россиян и уральские добытчики: в Свердловской области добыли изумруд, крупнейший с советских времен, и приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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