ТОП-10 достижений недели: как в России строили заводы, управляли месторождениями и ледоколами?
Май 31
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в субъектах федерации в приоритете были проекты возведения мостов и транспортных узлов, строительства и реконструкции энергосистем и объектов социальной сферы, модернизации и расширения производств в различных отраслях и, конечно, внедрения инноваций и цифровых технологий.
- В Амурской области произвели стыковку российской и китайской частей моста через Амур
- В Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»
- В Подмосковье построили мультимодальный транспортный узел на въезде в ИЦ «Сколково»
- В Татарстане открыли новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz
- В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод
- В Крыму начали строить крупный комплекс по инновационной переработке пищевой продукции
- В Мурманске модернизировали Морской сервисный центр для обслуживания ледоколов
- В Башкирии впервые в нефтяной отрасли внедрили информационную систему «Цифровое месторождение»
- В Архангельске обновили и ввели в строй самую большую в России машину по производству картона
- В Краснодарском крае начали ввод программы геномной селекции молочного стада в агрохолдинге «Кубань»
На этой неделе одобрены мега-проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской экономики: строительства мега-порта в Калининградской области за 200 млрд рублей и нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае за 300 млрд рублей.
Удивили россиян и уральские добытчики: в Свердловской области добыли изумруд, крупнейший с советских времен, и приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
31 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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