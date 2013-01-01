ТОП-10 достижений недели: как в России строили заводы, управляли месторождениями и ледоколами?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации в приоритете были проекты возведения мостов и транспортных узлов, строительства и реконструкции энергосистем и объектов социальной сферы, модернизации и расширения производств в различных отраслях и, конечно, внедрения инноваций и цифровых технологий.

На этой неделе одобрены мега-проекты, имеющие стратегическое значение для развития российской экономики: строительства мега-порта в Калининградской области за 200 млрд рублей и нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае за 300 млрд рублей.

Удивили россиян и уральские добытчики: в Свердловской области добыли изумруд, крупнейший с советских времен, и приступили к разработке крупного месторождения титаномагнетитовых руд.