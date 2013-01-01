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ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

Июл 26
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в регионах России началась реализация масштабных проектов по строительству промышленных предприятий и модернизации ряда отечественных производств. Российские ученые заявили об уникальных разработках в области медицины. Успешно прошли испытания эффективных технологий в системе массового обслуживания. Открылись новые промышленные предприятия и начался выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции. Крупные инвестиции были вложены в развитие предприятий агропромышленного комплекса. Выполнены заказы по экспортным и лизинговым контрактам. Началась эксплуатация газового месторождения на Ямале.

  1. В Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики стоимостью 30 млрд рублей

  2. В Москве российские ученые создали первый лазерный биопринтер, который произведет переворот в регенеративной медицине

  3. В Пензенской области открыли крупнейший в России и Европе завод по производству поролона

  4. В Свердловской области начали выпуск кабельно-проводниковой продукции, не имеющей аналогов в России

  5. В Воронежской области открыли первый в России селекционно-генетический центр по гибридизации сахарной свеклы

  6. В Тюменской области ввели в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение с запасом 28 млрд кубометров газа

  7. В Республике Крым испытали уникальную отечественную систему обработки багажа в международном аэропорту «Симферополь»

  8. В Тверской области дан старт расширению мощностей производства свинины за 8,8 млрд рублей

  9. В Башкирии дан старт новому производству элитных сыров по французской технологии за 3 млрд рублей

  10. В Ростовской области заработал новый завод по обработке драгметаллов мощностью 1 тонна изделий в месяц

 Кроме того, на этой неделе ВМФ России начал модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142, которые в результате станут универсальными в расширенном спектре боевого применения.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
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