ТОП-10 достижений недели: как в России стартовали крупные проекты в металлургии, биоинженерии, АПК?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в регионах России началась реализация масштабных проектов по строительству промышленных предприятий и модернизации ряда отечественных производств. Российские ученые заявили об уникальных разработках в области медицины. Успешно прошли испытания эффективных технологий в системе массового обслуживания. Открылись новые промышленные предприятия и начался выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции. Крупные инвестиции были вложены в развитие предприятий агропромышленного комплекса. Выполнены заказы по экспортным и лизинговым контрактам. Началась эксплуатация газового месторождения на Ямале.

Кроме того, на этой неделе ВМФ России начал модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142, которые в результате станут универсальными в расширенном спектре боевого применения.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»