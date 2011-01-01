ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?
Авг 16
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе шаги развития в регионах России отличались многообразием. Тульские металлурги открыли традиционное производство в гигантских масштабах. На арктическом Урале занимались массовым восстановлением белорыбицы. Под Петербургом начали строить крупнейшие морские терминалы, которые станут новыми балтийскими «воротами» страны. На Юге и Северном Кавказе главной заботой стало водоснабжение населенных пунктов и развитие рекреационной зоны. Продолжали развивать атомную и солнечную энергетику. Закончили подготовку робота-спасателя к первому беспилотному полету в космос.
- В Челябинской области готовят к запуску в космос робота Федора на беспилотном корабле «Союз МС-14»
- На Ямале первый в мире завод по выращиванию сиговых рыб выпустил в Обь 10 млн мальков белорыбицы
- В Якутии подключили Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири»
- В Тульской области запущен первый в России завод сортового проката из конвертерной стали стоимостью 55 млрд рублей
- В Ленинградской области начали строить морские терминалы в порту Усть-Луга за 46,5 млрд рублей
- В Ставропольском крае заработала первая в регионе и крупнейшая в России солнечная электростанция
- В Карелии модернизировали крупнейшее в России производство оборудования для атомной энергетики
- В Карачаево-Черкесии начали создание всесезонного курортного кластера на минводах за 6,3 млрд рублей
- В Татарстане дан старт строительству международного логоцентра за 5 млрд руб с пятью тысячами рабочих мест
- В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
16 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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