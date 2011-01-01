ТОП-10 достижений недели: как в России снаряжали в космос робота, строили заводы, порты и курорты?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе шаги развития в регионах России отличались многообразием. Тульские металлурги открыли традиционное производство в гигантских масштабах. На арктическом Урале занимались массовым восстановлением белорыбицы. Под Петербургом начали строить крупнейшие морские терминалы, которые станут новыми балтийскими «воротами» страны. На Юге и Северном Кавказе главной заботой стало водоснабжение населенных пунктов и развитие рекреационной зоны. Продолжали развивать атомную и солнечную энергетику. Закончили подготовку робота-спасателя к первому беспилотному полету в космос.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»