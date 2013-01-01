ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?
Апр 3
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Неделя, объявленная в России «выходной» из-за угрозы распространения коронавируса, была, тем не менее, активной и напряженной. Во многих регионах различные предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, антисептиков и т.д.
В течение недели три крупных события были связаны с солнечной энергетикой: в Адыгее завершилось строительство первой из двух мощных СЭС, а на Ставрополье и в Оренбургской области начали выдавать энергию инновационные гелиостанции, которые обеспечат развитие территорий и новых экономических проектов.
В Приморском крае успешно пришвартовалась пусковая платформа «Одиссей» — вторая часть плавучего космодрома «Морской старт», который будет реконструирован в течение года.
- На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей
- В Подмосковье впервые в РФ создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно
- В Пермском крае начали серийное производство турбореактивных двигателей ПД-14 для новейших лайнеров МС-21
- В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей
- В Санкт-Петербурге разработали новый приемо-передающий телевизионный комплекс для связи с МКС
- В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд рублей
- В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана
- В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства
- В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК
- В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
3 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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