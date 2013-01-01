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Русский космос

ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Неделя, объявленная в России «выходной» из-за угрозы распространения коронавируса, была, тем не менее, активной и напряженной. Во многих регионах различные предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, антисептиков и т.д.

В течение недели три крупных события были связаны с солнечной энергетикой: в Адыгее завершилось строительство первой из двух мощных СЭС, а на Ставрополье и в Оренбургской области начали выдавать энергию инновационные гелиостанции, которые обеспечат развитие территорий и новых экономических проектов.

В Приморском крае успешно пришвартовалась пусковая платформа «Одиссей» — вторая часть плавучего космодрома «Морской старт», который будет реконструирован в течение года.

  1. На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей

  2. В Подмосковье впервые в РФ создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно

  3. В Пермском крае начали серийное производство турбореактивных двигателей ПД-14 для новейших лайнеров МС-21

  4. В Кемеровской области построили техкомплекс на шахте «Талдинская-Западная-1» за 1,3 млрд рублей

  5. В Санкт-Петербурге разработали новый приемо-передающий телевизионный комплекс для связи с МКС

  6. В Якутии дан старт строительству судоверфи и терминала Ленского речного пароходства за 8,2 млрд рублей

  7. В Красноярском крае досрочно запустили новые газовые центрифуги для обогащения урана

  8. В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства

  9. В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК

  10. В Крыму начали внедрять беспилотные технологии для оптимизации сельского хозяйства

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 



 
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