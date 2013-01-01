ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Неделя, объявленная в России «выходной» из-за угрозы распространения коронавируса, была, тем не менее, активной и напряженной. Во многих регионах различные предприятия в минимальные сроки переориентировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, антисептиков и т.д.

В течение недели три крупных события были связаны с солнечной энергетикой: в Адыгее завершилось строительство первой из двух мощных СЭС, а на Ставрополье и в Оренбургской области начали выдавать энергию инновационные гелиостанции, которые обеспечат развитие территорий и новых экономических проектов.

В Приморском крае успешно пришвартовалась пусковая платформа «Одиссей» — вторая часть плавучего космодрома «Морской старт», который будет реконструирован в течение года.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»