ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?
Авг 2
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в регионах России стартовали крупнейшие проекты, которые послужат активизации развития реального сектора экономики. Завершены уникальные разработки в области медицины, атомной энергетики, цифровых технологий. Построен современный международный аэропорт. Началось строительство высокотехнологичного логистического хаба, который позволит напрямую направлять транзитные грузы в Россию. Большое внимание уделялось экологии и заботе о людях.
- В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца
- В Волгограде стартовал международный проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей
- В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО
- В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2
- В Саратовской области построили новый аэропорт имени Юрия Гагарина за 20 млрд рублей
- В Нижегородской области на заводе «ГАЗ» разработали первый в России грузовой беспилотный автомобиль
- В Челябинской области запустили первое в России производство шаровых кранов для коррозионных сред
- В Ленинградской области стартовало строительство терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей
- В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности
- В Самарской области создали опытный образец оборудования, раздающего Wi-Fi из-под земли
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
2 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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