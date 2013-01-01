ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в регионах России стартовали крупнейшие проекты, которые послужат активизации развития реального сектора экономики. Завершены уникальные разработки в области медицины, атомной энергетики, цифровых технологий. Построен современный международный аэропорт. Началось строительство высокотехнологичного логистического хаба, который позволит напрямую направлять транзитные грузы в Россию. Большое внимание уделялось экологии и заботе о людях.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»