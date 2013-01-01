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ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

Авг 2
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России развивали энергетику, промышленность, транспорт и медицину?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в регионах России стартовали крупнейшие проекты, которые послужат активизации развития реального сектора экономики. Завершены уникальные разработки в области медицины, атомной энергетики, цифровых технологий. Построен современный международный аэропорт. Началось строительство высокотехнологичного логистического хаба, который позволит напрямую направлять транзитные грузы в Россию. Большое внимание уделялось экологии и заботе о людях.

 

  1. В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

  2. В Волгограде стартовал международный проект по созданию химического кластера стоимостью свыше 50 млрд рублей

  3. В Туве дан старт строительству первой в республике железной дороги за 200 млрд рублей с помощью ЦВО

  4. В Воронежской области выведен на проектную мощность второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2

  5. В Саратовской области построили новый аэропорт имени Юрия Гагарина за 20 млрд рублей

  6. В Нижегородской области на заводе «ГАЗ» разработали первый в России грузовой беспилотный автомобиль

  7. В Челябинской области запустили первое в России производство шаровых кранов для коррозионных сред

  8. В Ленинградской области стартовало строительство терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей

  9. В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности

  10. В Самарской области создали опытный образец оборудования, раздающего Wi-Fi из-под земли

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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