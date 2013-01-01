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ТОП-10 достижений недели: как в России применяли инновации на благо человека и развития экономики?

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России применяли инновации на благо человека и развития экономики?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в регионах России дали старт уникальным предприятиям по добыче полезных ископаемых и производству экологически чистых биополимеров. Впервые применили инновационные технологии в угольной промышленности и в сфере защиты человека от загрязнений окружающей среды.

Крупные заказы выполнили предприятия станкостроительной промышленности и транспортного машиностроения. В различных отраслях особое внимание уделяли энергоэффективности и безотходному производству.

1.В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

  1. В Тюменской области начали поставки сжиженного природного газа в Японию

  2. В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

  3. В Московской области начали выпуск уникальных приборов очистки и обеззараживания воздуха , не имеющих аналогов в мире

  4. В Кемеровской области впервые в России применили технологию гидрорасчленения угольного пласта

  5. В Калужской области создали инновационный газотепловоз, не имеющий аналогов в России

  6. В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

  7. В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

  8. В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит за 6 млрд рублей

  9. В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций

 Кроме того, на этой неделе россияне участвовали в событиях мирового масштаба: наши космические спасатели успешно эвакуировали приземлившихся космонавтов «Союза МС-11» , российские и японские онкологи договорились о взаимодействии в области ядерной медицины. Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 

 



 
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