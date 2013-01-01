ТОП-10 достижений недели: как в России применяли инновации на благо человека и развития экономики?
Июн 28
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в регионах России дали старт уникальным предприятиям по добыче полезных ископаемых и производству экологически чистых биополимеров. Впервые применили инновационные технологии в угольной промышленности и в сфере защиты человека от загрязнений окружающей среды.
Крупные заказы выполнили предприятия станкостроительной промышленности и транспортного машиностроения. В различных отраслях особое внимание уделяли энергоэффективности и безотходному производству.
1.В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова
- В Тюменской области начали поставки сжиженного природного газа в Японию
- В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей
- В Московской области начали выпуск уникальных приборов очистки и обеззараживания воздуха , не имеющих аналогов в мире
- В Кемеровской области впервые в России применили технологию гидрорасчленения угольного пласта
- В Калужской области создали инновационный газотепловоз, не имеющий аналогов в России
- В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза
- В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС
- В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит за 6 млрд рублей
- В Забайкальском крае стартовало строительство первых солнечных электростанций
Кроме того, на этой неделе россияне участвовали в событиях мирового масштаба: наши космические спасатели успешно эвакуировали приземлившихся космонавтов «Союза МС-11» , российские и японские онкологи договорились о взаимодействии в области ядерной медицины. Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
28 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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