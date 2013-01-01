ТОП-10 достижений недели: как в России применяли инновации на благо человека и развития экономики?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в регионах России дали старт уникальным предприятиям по добыче полезных ископаемых и производству экологически чистых биополимеров. Впервые применили инновационные технологии в угольной промышленности и в сфере защиты человека от загрязнений окружающей среды.

Крупные заказы выполнили предприятия станкостроительной промышленности и транспортного машиностроения. В различных отраслях особое внимание уделяли энергоэффективности и безотходному производству.

1.В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

Кроме того, на этой неделе россияне участвовали в событиях мирового масштаба: наши космические спасатели успешно эвакуировали приземлившихся космонавтов «Союза МС-11» , российские и японские онкологи договорились о взаимодействии в области ядерной медицины. Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»