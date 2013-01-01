ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На Кузбассе создали 700 новых рабочих мест, расширив вагоноремонтное производство. В Удмуртии на механическом заводе разработали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, накопленного за 70 лет работы. На Камчатке и в Оренбургской области продолжали геолого-разведочные работы с целью рациональной разработки месторождений газа и нефти.
- Созданные в Новосибирске тест-системы для выявления коронавируса переданы в регионы РФ и в 10 стран
- В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире
- Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту
- В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей
- В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест
- В Санкт-Петербурге спущен на воду корвет «Ретивый» с площадкой для вертолета для Черноморского флота
- В Забайкалье модернизировали питающий центр для Транссиба и перетока в Бурятию за 1,3 млрд рублей
- В Ленинградской области на АЭС провели испытания энергоблока, обеспечивающего безопасность при ЧС
- В Краснодарском крае морской порт Ейск оборудовали подводным гидротехническим сооружением
- В Подмосковье открыли Российский центр гибкой электроники
На Юге России серьезно взялись за дорожное строительство по национальному проекту. На Кубани приступили к реконструкции трассы Краснодар – Ейск за 5,1 млрд рублей. А на Дону начали строительство автомобильного моста в Волгодонске за 7,8 млрд рублей и запустили движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд рублей.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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