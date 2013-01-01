ТОП-10 достижений недели: как в России пресекали вирус, внедряли инновации, обновляли производства?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Не смотря на тревожные настроения, связанные с предрекаемым экономическим кризисом, российские регионы на этой неделе продолжали активно развивать различные отрасли экономики, отдавая приоритет реальной эффективности нововведений, человеческому фактору и защите окружающей среды.

На Кузбассе создали 700 новых рабочих мест, расширив вагоноремонтное производство. В Удмуртии на механическом заводе разработали «ноу-хау» по переработке графитового вторсырья, накопленного за 70 лет работы. На Камчатке и в Оренбургской области продолжали геолого-разведочные работы с целью рациональной разработки месторождений газа и нефти.

На Юге России серьезно взялись за дорожное строительство по национальному проекту. На Кубани приступили к реконструкции трассы Краснодар – Ейск за 5,1 млрд рублей. А на Дону начали строительство автомобильного моста в Волгодонске за 7,8 млрд рублей и запустили движение по новому мосту в рамках проекта обхода Аксая за 77 млрд рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»