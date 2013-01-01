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ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли солнце, ветер и земные недра, заботясь об экологии?

Май 24
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли солнце, ветер и земные недра, заботясь об экологии?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации вывели на проектную мощность ряд крупных объектов и приступили к реализации новых планов в области энергообеспечения. В рамках нацпроекта «Экология» начали перепрофилирование химобъектов для мирного использования. Предприятия автомобилестроения представили новую продукцию, востребованную рынком. Первыми экспортными поставками заявило о себе возрождающееся отечественное станкостроение. Расширяли и модернизировали производство предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию.

  1. В Самарской области открыли одну из крупнейших в России солнечную электростанцию стоимостью 9,4 млрд рублей
  2. В Саратовской области создают крупнейший комплекс по переработке опасных промышленных отходов для мирных целей
  3. В Тульской области выведена на полную мощность новая парогазовая установка на Алексинской ТЭЦ с объемом инвестиций 10 млрд рублей
  4. В Магаданской области запустили автоматизированную систему управления подземными горными работами
  5. В Карелии началось строительство завода лесозаготовительной техники с затратами в 18 млрд рублей
  6. В Татарстане заложили завод по производству универсальных самолетов Т-500 для сельхозавиации
  7. В Калининградской области ввели в эксплуатацию универсальный элеваторный комплекс за 2 млрд рублей
  8. В Краснодаре изготовили первый современный станок с ЧПУ для предприятия из Евросоюза
  9. В Республике Мордовия модернизировали и увеличили производство оптоволокна для российского рынка
  10. В Нижегородской области запустили ипортозамещающее производство систем хранения данных

Кроме того, на этой неделе на Юге России серьезно «спорили с ветрами», подчиняя природную стихию на благо людей и окружающей среды: в Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции, а в Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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