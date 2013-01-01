ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли солнце, ветер и земные недра, заботясь об экологии?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации вывели на проектную мощность ряд крупных объектов и приступили к реализации новых планов в области энергообеспечения. В рамках нацпроекта «Экология» начали перепрофилирование химобъектов для мирного использования. Предприятия автомобилестроения представили новую продукцию, востребованную рынком. Первыми экспортными поставками заявило о себе возрождающееся отечественное станкостроение. Расширяли и модернизировали производство предприятия, выпускающие импортозамещающую продукцию.

Кроме того, на этой неделе на Юге России серьезно «спорили с ветрами», подчиняя природную стихию на благо людей и окружающей среды: в Адыгее начались финальные работы перед запуском самой мощной в России ветроэлектростанции, а в Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка

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