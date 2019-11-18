ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Первая неделя марта началась со стартов поставок электроэнергии на оптовый рынок крупнейшими ветропарками в Адыгее и Ростовской области. В Оренбуржье дала первый ток СЭС, построенная в рамках региональной программы возобновляемой энергетики «Солнечная система»
В Пензенской области запустили первую очередь самого крупного в России и Европе молочно-товарного комплекса, а в Тульской области окрыли первую из двух овцеводческих ферм общей стоимостью 6 млрд рублей.
В Вологодской области открылось несколько предприятий по лесопереработке. В Санкт-Петербурге начали производство беспилотных трамваев-роботов и построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых дизель-генераторов.
- В Московской области выпустили единственные в мире защитные маски, эффективные против любых микроорганизмов
- В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность
- В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
- В Тульской области стартовал проект строительства нового завода автодвигателей за 17,8 млрд рублей
- В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей
- В Новгородской области расширили мощности производства сырья для азотных удобрений за 3 млрд рублей
- В Чувашии увеличили мощности для производства новых на мировом рынке солнечных модулей
- В Крыму экологически безопасная Сакская ТЭЦ вышла на полную мощность
- В Краснодарском крае на приазовской территории заложили 1,1 тыс. га виноградников за 0,9 млрд рублей
- В Сочи началась навигация единственного круизного теплохода «Князь Владимир» с заходами в Сухум
В Арктике приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» первым в мире установил рекорд на Северном полюсе. В Челябинске ученые создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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