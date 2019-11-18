ТОП-10 достижений недели: как в России покоряли энергию ветра и солнца, строили заводы и мегафермы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Первая неделя марта началась со стартов поставок электроэнергии на оптовый рынок крупнейшими ветропарками в Адыгее и Ростовской области. В Оренбуржье дала первый ток СЭС, построенная в рамках региональной программы возобновляемой энергетики «Солнечная система»

В Пензенской области запустили первую очередь самого крупного в России и Европе молочно-товарного комплекса, а в Тульской области окрыли первую из двух овцеводческих ферм общей стоимостью 6 млрд рублей.

В Вологодской области открылось несколько предприятий по лесопереработке. В Санкт-Петербурге начали производство беспилотных трамваев-роботов и построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых дизель-генераторов.

В Арктике приписанный к порту Мурманск ледокол «Капитан Драницын» первым в мире установил рекорд на Северном полюсе. В Челябинске ученые создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее.

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