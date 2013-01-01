ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги?
Авг 30
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в России открыли новые арктические острова и месторождения полезных ископаемых. Начали наполнять газом «Силу Сибири». Запустили новый железнодорожный маршрут в Китай. Отправили транспорт по новым трассам и приступили к строительству важнейших для страны автодорог. Сдавали в эксплуатацию построенные заводы и корабли, одновременно закладывая новые. Расширяли производственные мощности в разных отраслях промышленности. Успешно справлялись с крупными экспортными заказами. Впервые за многие годы обновили технику для виноградарства в Крыму, а также продолжили обустраивать горнолыжный курорт в Чечне.
- В Якутии начали наполнение природным газом трубопровода «Сила Сибири»
- На Камчатке впервые загрузили единственное в мире грузовое судно на атомном ходу «Севморпуть»
- В Приморском крае спустили на воду самый крупный за 30 лет морской танкер для Тихоокеанского флота
- В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей
- В Новороссийске открыли транспортную развязку в рамках федеральной целевой программы с бюджетом в 101 млрд рублей
- В Волгоградской области стартовало строительство обходной автодороги стратегического значения
- В Курской области началось строительство производственно-логистического комплекса за 20 млрд рублей
- В Пермском крае специализировали литейное производство для выпуска деталей ракетных двигателей
- Во Владимирской области создают новое производство по холодному прокату стали за 2,4 млрд рублей
- На Ямале открыли новое месторождение природного газа в пластах палеозойской эры
Особенно отличились на этой неделе российские гидрографы, которые открыли пять новых российских островов в Карском море, а также судостроители, которые в Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России.
И это далеко не все хорошие новости последней недели лета. Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
30 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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