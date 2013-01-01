ТОП-10 достижений недели: как в России открывали острова, строили грузовые корабли, заводы и дороги?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России открыли новые арктические острова и месторождения полезных ископаемых. Начали наполнять газом «Силу Сибири». Запустили новый железнодорожный маршрут в Китай. Отправили транспорт по новым трассам и приступили к строительству важнейших для страны автодорог. Сдавали в эксплуатацию построенные заводы и корабли, одновременно закладывая новые. Расширяли производственные мощности в разных отраслях промышленности. Успешно справлялись с крупными экспортными заказами. Впервые за многие годы обновили технику для виноградарства в Крыму, а также продолжили обустраивать горнолыжный курорт в Чечне.

Особенно отличились на этой неделе российские гидрографы, которые открыли пять новых российских островов в Карском море, а также судостроители, которые в Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России.

И это далеко не все хорошие новости последней недели лета. Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»