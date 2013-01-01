ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?
Дек 27
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Последняя полная неделя уходящего года в России была ознаменована стартом железнодорожного движения по Крымскому мосту с участием президента РФ Владимира Путина. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга благополучно прибыли в Симферополь. Важные события в транспортной сфере состоялись также в Дагестане, Чечне и на Сахалине.
В топливно-энергетическом комплексе лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ с запуском в эксплуатацию двух крупных месторождений газа. Сибирские шахтеры перевыполнили годовой план по добыче угля.
Новые генерирующие мощности запустили на Северо-Западе и Юге страны, при этом впервые в Калмыкии и Адыгее создан низкоуглеродный сегмент возобновляемой энергетики. Новосибирские атомщики успешно испытали впервые созданное толерантное ядерное топливо.
- В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив
- В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо
- В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков
- В Дагестане открыли новый мост через реку Самур на границе с Азербайджаном стоимостью $21,5 млн
- В Красноярском крае досрочно добыли более 1 млн тонн угля на разрезе Саяно-Партизанский
- В Вологодской области стартовало новое производство сульфата аммония, не имеющее аналогов в России
- В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд
- В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома
- В Приамурье запущена первая в России линия по производству соевого изолята за 2,5 млрд рублей
- В Ростовской области построили первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
27 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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