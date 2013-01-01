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ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

Дек 27
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Последняя полная неделя уходящего года в России была ознаменована стартом железнодорожного движения по Крымскому мосту с участием президента РФ Владимира Путина. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга благополучно прибыли в Симферополь. Важные события в транспортной сфере состоялись также в Дагестане, Чечне и на Сахалине.

В топливно-энергетическом комплексе лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ с запуском в эксплуатацию двух крупных месторождений газа. Сибирские шахтеры перевыполнили годовой план по добыче угля.

Новые генерирующие мощности запустили на Северо-Западе и Юге страны, при этом впервые в Калмыкии и Адыгее создан низкоуглеродный сегмент возобновляемой энергетики. Новосибирские атомщики успешно испытали впервые созданное толерантное ядерное топливо.

  1. В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив

  2. В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо

  3. В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков

  4. В Дагестане открыли новый мост через реку Самур на границе с Азербайджаном стоимостью $21,5 млн

  5. В Красноярском крае досрочно добыли более 1 млн тонн угля на разрезе Саяно-Партизанский

  6. В Вологодской области стартовало новое производство сульфата аммония, не имеющее аналогов в России

  7. В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд

  8. В Адыгее подготовили к выдаче энергии первую инновационную ветроэлектростанцию Росатома

  9. В Приамурье запущена первая в России линия по производству соевого изолята за 2,5 млрд рублей

  10. В Ростовской области построили первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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