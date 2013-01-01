ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Последняя полная неделя уходящего года в России была ознаменована стартом железнодорожного движения по Крымскому мосту с участием президента РФ Владимира Путина. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга благополучно прибыли в Симферополь. Важные события в транспортной сфере состоялись также в Дагестане, Чечне и на Сахалине.

В топливно-энергетическом комплексе лидировал Ямало-Ненецкий автономный округ с запуском в эксплуатацию двух крупных месторождений газа. Сибирские шахтеры перевыполнили годовой план по добыче угля.

Новые генерирующие мощности запустили на Северо-Западе и Юге страны, при этом впервые в Калмыкии и Адыгее создан низкоуглеродный сегмент возобновляемой энергетики. Новосибирские атомщики успешно испытали впервые созданное толерантное ядерное топливо.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»