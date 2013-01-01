ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали инновации в сферах здравоохранения и производства?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации в центре внимания оказались важные события в сфере медицины и здравоохранения. Открылись новые больницы, заводы по производству медаппаратуры и лекарственных средств. Впервые проведены уникальные операции, и даже представлен первый в России робот-врач.

Кроме расширения добычи традиционных для нашей страны сырьевых ресурсов, на юге начинают осваивать хлопковые плантации, а в Сибири вкладывают крупные инвестиции в глубокую переработку зерна. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Российские ученые добавили ряд новых изобретений для внедрения в производство.

3.В Приморье начали серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию

В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата

5.На Чукотке добыли миллионную тонну каменного угля на Верхнеалькатваамском месторождении

На Ставрополье начинается промышленное выращивание хлопка

7.В Бурятии придумали экономичные аккумуляторы для электромобилей, заряжающиеся в 1000 раз быстрее

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»