ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали инновации в сферах здравоохранения и производства?
Июн 21
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в субъектах федерации в центре внимания оказались важные события в сфере медицины и здравоохранения. Открылись новые больницы, заводы по производству медаппаратуры и лекарственных средств. Впервые проведены уникальные операции, и даже представлен первый в России робот-врач.
Кроме расширения добычи традиционных для нашей страны сырьевых ресурсов, на юге начинают осваивать хлопковые плантации, а в Сибири вкладывают крупные инвестиции в глубокую переработку зерна. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Российские ученые добавили ряд новых изобретений для внедрения в производство.
- На Таймыре начали бурение одного из крупнейших в России нефтяных месторождений
- В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии
3.В Приморье начали серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию
5.На Чукотке добыли миллионную тонну каменного угля на Верхнеалькатваамском месторождении
- На Ставрополье начинается промышленное выращивание хлопка
7.В Бурятии придумали экономичные аккумуляторы для электромобилей, заряжающиеся в 1000 раз быстрее
- В Вологодской области впервые в России применена мобильная система для хирургии глаза вне клиники
- В Красноярске запустили регулярный контейнерный поезд из Сибири в Китай
- В Новосибирской области первый резидент нового промышленного парка инвестирует 11 млрд рублей в бизнес по глубокой переработке зерна
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
21 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|21 Июн:
|21 Июн:
|21 Июн:
Центральный федеральный округ:
|21 Июн:
|21 Июн:
|21 Июн:
РОССИЯ:
|21 Июн:
|21 Июн:
|21 Июн: