ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На фоне пандемии коронавируса экономика и системы жизнеобеспечения в регионах России продолжали работать и развиваться. Пермские робототехники начали производство и поставку в Европу инновационных терминалов для обеспечения эпидбезопасности. В Чечне в сжатые сроки построили детскую инфекционную больницу.

В Волгограде к 75-летию Великой Победы провели грандиозную, уникальную и ювелирную по точности реставрацию самой высокой в России и Европе скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане.

В Московской области завершили основные работы по возведению важного для речного судоходства гидроузла Белоомут. На полную мощность заработал новый ветропарк в Ростовской области. В плановом порядке начались новые этапы строительства Курской АЭС-2 и крупнейшей в Сибири ледовой арены к молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

На этой неделе завершили крупные проекты российские судостроители. В Нижнем Новгороде сдали в эксплуатацию два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава», а в Ленинградской области вышел на ходовые испытания первый российский краболов, построенный по инвестиционным квотам.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»