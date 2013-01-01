ТОП-10 достижений недели: как в России электрифицировали Север, строили мосты, суда и агрокомплексы?
Дек 20
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в российских регионах завершены крупнейшие проекты в области энергетики. Запущены мощные электроподстанции в Иркутской и Тюменской областях, а на Алтае – две крупные СЭС. На Чукотке первую энергию выдал плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». Практически все российские АЭС досрочно выполнили годовой план по выработке электричества.
В регионах открыли несколько крупных агропромышленных комплексов. Модернизировали и расширили производственные мощности в сферах металлообработки, а также приборостроения для флота, авиации и космоса. Заложили новое судно-паром для межрегионального морского сообщения. Построили целый ряд стратегически значимых дорожных объектов. В Крыму подготовились к запуску первых поездов по мосту через Керченский пролив.
- В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей
- В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур
- На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»
- В Самарской области начали подготовительные работы для строительства моста через Волгу за ₽120 млрд
- На Алтае построили и запустили в работу две новые солнечные электростанции за 5,5 млрд рублей
- В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд
- В Челябинской области заработал крупнейший на Урале тепличный комплекс стоимостью 7,4 млрд рублей
- В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей
- В Бурятии построили самое современное уранодобывающее предприятие в условиях вечной мерзлоты
- В Нижегородской области судостроители заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
20 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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