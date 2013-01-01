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ТОП-10 достижений недели: как в России электрифицировали Север, строили мосты, суда и агрокомплексы?

Дек 20
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России электрифицировали Север, строили мосты, суда и агрокомплексы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе в российских регионах завершены крупнейшие проекты в области энергетики. Запущены мощные электроподстанции в Иркутской и Тюменской областях, а на Алтае – две крупные СЭС. На Чукотке первую энергию выдал плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». Практически все российские АЭС досрочно выполнили годовой план по выработке электричества.

В регионах открыли несколько крупных агропромышленных комплексов. Модернизировали и расширили производственные мощности в сферах металлообработки, а также приборостроения для флота, авиации и космоса. Заложили новое судно-паром для межрегионального морского сообщения. Построили целый ряд стратегически значимых дорожных объектов. В Крыму подготовились к запуску первых поездов по мосту через Керченский пролив.

  1. В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей

  2. В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур

  3. На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»

  4. В Самарской области начали подготовительные работы для строительства моста через Волгу за ₽120 млрд

  5. На Алтае построили и запустили в работу две новые солнечные электростанции за 5,5 млрд рублей

  6. В Тюмени открыли производственный комплекс для обеспечения нефтеобъектов комплектующими за ₽3 млрд

  7. В Челябинской области заработал крупнейший на Урале тепличный комплекс стоимостью 7,4 млрд рублей

  8. В Новосибирской области запустили птицефабрику по производству мяса утки за 4,2 млрд рублей

  9. В Бурятии построили самое современное уранодобывающее предприятие в условиях вечной мерзлоты

  10. В Нижегородской области судостроители заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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