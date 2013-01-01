ТОП-10 достижений недели: как в России электрифицировали Север, строили мосты, суда и агрокомплексы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в российских регионах завершены крупнейшие проекты в области энергетики. Запущены мощные электроподстанции в Иркутской и Тюменской областях, а на Алтае – две крупные СЭС. На Чукотке первую энергию выдал плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». Практически все российские АЭС досрочно выполнили годовой план по выработке электричества.

В регионах открыли несколько крупных агропромышленных комплексов. Модернизировали и расширили производственные мощности в сферах металлообработки, а также приборостроения для флота, авиации и космоса. Заложили новое судно-паром для межрегионального морского сообщения. Построили целый ряд стратегически значимых дорожных объектов. В Крыму подготовились к запуску первых поездов по мосту через Керченский пролив.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»