ТОП-10 достижений недели: как в России цифровизировали рудники и создавали медтехнологии?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе в России активно шла реализация проектов, связанных с увеличением выпуска импортозамещающей продукции и экспортируемых товаров. Совершенствовались системы управления производством на основе цифровых технологий. Найдены эффективные решения в области медицины, АПК и добывающей промышленности. Продолжалось освоение запасов российских морей и недр. В регионах развивали транспортную инфраструктуру и коммунальную сферу, осуществляли важные социальные и экологические проекты в рамках национальных программ.

1. В Амурской области на границе России и Китая досрочно состыковали участки газопровода «Сила Сибири»

2. В Москве ученые разработали способ создания хрящей для коленных суставов, не имеющий аналогов в мире

3. В Ленинградской области начали серийный выпуск первой отечественной топливораздаточной колонки СПГ

4. В Кемеровской области инвестировали более 4 млрд рублей в развитие двух угольных разрезов

5. В Вологодской области начали строить первую в России ферму по выращиванию атлантического лосося

6. В Хабаровском крае начали строить очистные сооружения в Находкинском морторгпорту за 1 млрд рублей

7. В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном

8. В Тульской области открыли первый из шести свинокомплексов стоимостью 1,5 млрд рублей

9. В Красноярском крае «Норникель» цифровизировал два заполярных рудника

10. В Томской области ученые разработали энергоэффективный метод бурения твердых горных пород

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»