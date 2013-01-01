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ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?

Апр 17
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

  1. В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19

  2. В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей

  3. В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения

  4. В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей

  5. На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы

  6. В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината

  7. В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»

  8. В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя

  9. В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка

  10. В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 



 
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