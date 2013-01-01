ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с COVID, строили самолеты, корабли, мосты и дороги?
Апр 17
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
- В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19
- В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей
- В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения
- В Санкт-Петербурге дан старт строительству двух пассажирских судов общей стоимостью 5,3 млрд рублей
- На Кубани опережающими темпами засеяли яровыми более 1 млн га и завершили сев сахарной свеклы
- В Забайкалье началось строительство подстанции и ЛЭП для крупного горно-металлургического комбината
- В Архангельской области судостроители передали Минобороны многоцелевое судно «Академик Александров»
- В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя
- В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка
- В Астраханской области начали строить четыре земснаряда для дноуглубления внутренних водных путей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
17 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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