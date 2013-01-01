ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?
Апр 24
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
- В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест
- В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
- В Новосибирске начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
- В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю
- В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей
- В Татарстане запустили две новые производственные установки на крупнейшем нефтезаводе
- В Самарской области дан старт строительству производственно-логистического мега-центра для автопрома
- В Республике Карелия завершили строительство промышленного технопарка для сферы камнеобработки
- На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»
- В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом
В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека, а в Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в научном парке «Сириус».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
24 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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