ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека, а в Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в научном парке «Сириус».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»