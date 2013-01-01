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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

Апр 24
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России строили мега-клиники, мосты, тоннели и технопарки?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

  1. В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест

  2. В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта

  3. В Новосибирске начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

  4. В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю

  5. В Воронеже расширили экологичное производство уникальных термоэластопластов за 5,1 млрд рублей

  6. В Татарстане запустили две новые производственные установки на крупнейшем нефтезаводе

  7. В Самарской области дан старт строительству производственно-логистического мега-центра для автопрома

  8. В Республике Карелия завершили строительство промышленного технопарка для сферы камнеобработки

  9. На Ямале успешно провели арктический тест-драйв беспилотных грузовиков «КАМАЗ»

  10. В Москве подготовили к испытаниям прототип электрического авиадвигателя раньше, чем за рубежом

 В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека, а в Сочи больницы получили первую партию средств индивидуальной защиты, произведенных в научном парке «Сириус».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!» 



 
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