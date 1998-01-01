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ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?

Ноя 23
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?

Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе, внедряя собственные разработки и приобретенные за рубежом технологии, страна сделала большие шаги вперед в производстве лекарств, продовольствия, современного оборудования, а также к расширению своей ниши на мировом газовом рынке.

Заводы по производству инсулина и оборудования для диабетиков, несколько крупных тепличных комплексов, предприятия по выпуску пищевых добавок, новое газовое месторождение и крупное производство сжиженного газа – все это и многое другое появилось в России за предпоследнюю неделю ноября.

1.В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина.

2.В Иркутске открыли завод по производству глюкометров и тест -полосок для больных диабетом.

3.В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов.

4.В Ямало-Ненецком округе на год раньше срока запустили третью очередь «Ямал СПГ».

5.В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия.

6.В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта.

7.В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент.

8.В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных.

9.В Краснодарском крае открыли производство мальтодекстрина после реконструкции крахмального завода.

10.В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар».

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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