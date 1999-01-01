ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
1.Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ.
2.У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон».
3.В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции
4.В Удмуртии реализовали первый в России проект по производству контактных рельсов для метро
5.Из Ленинградской области в Европу начали поставлять запчасти для Ford Focus
6.Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований.
7.В Севастополе заложен разработанный местным конструкторским бюро несамоходный плавучий кран ПК-700.
8. Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации.
9. В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока.
10. В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя:
|16 Ноя: