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ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?

Ноя 16
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе на благо страны заработали новые объемы нефти, газа и солнца, регионы отправляли на экспорт российские приборы и высокотехнологичную продукцию, а на своей территории ставили производство на рельсы импортозамещения.

1.Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ.

2.У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон».

3.В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции

4.В Удмуртии реализовали первый в России проект по производству контактных рельсов для метро

5.Из Ленинградской области в Европу начали поставлять запчасти для Ford Focus

6.Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований.

7.В Севастополе заложен разработанный местным конструкторским бюро несамоходный плавучий кран ПК-700.

8. Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации.

9. В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока.

10. В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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