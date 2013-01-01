ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
Страна начала расширять свою нишу на мировом рынке алмазов и морских грузоперевозок, производить на своей территории стратегически важную продукцию для медицины и АПК.
1.В Приморском крае строят работающие на сжиженном природном газе новейшие танкеры, первый из которых доставил нефть в Европу по Северному морскому пути
2. В Московской области американским заказчиками передали четыре двигателя РД-180 разработанных «НПО Энергомаш» для космических ракет-носителей семейства Atlas 5
3.В Якутии запустили в эксплуатацию одно из крупнейших мире Верхне-Мунское месторождение производительностью 1,8 миллиона карат алмазов.
4. В Москве резидент Фонда «Сколково» разработал платформу Cloudike, на которой запустил облачное хранилище для своих абонентов крупнейший сотовый оператор Индонезии.
5. В Калужской области впервые в России открыли полный цикл производства реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства по ДНК.
6.В Ставропольском крае запустили первое в России производство молочного сахара, применив разработку Центром биотехнологического инжиниринга СКФУ.
7.В Красноярском крае протестировали новейшую автоматизированную систему управления светофорами, разработанную компанией «Модульные системы управления».
8.В Ленинградской области приняли в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения «3+»
9.В Белгородской области открыли автоматизированное производство добавок в корма сельскохозяйственных животных
10. В Башкирии на совместном предприятии впервые собрали новую модель белорусского трактора.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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