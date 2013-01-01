ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе компании, работающие в самых разных регионах страны, отправляли свою высокотехнологичную продукцию и разработки на экспорт или на их основе открывали импортозамещающие производства в России.

Страна начала расширять свою нишу на мировом рынке алмазов и морских грузоперевозок, производить на своей территории стратегически важную продукцию для медицины и АПК.

1.В Приморском крае строят работающие на сжиженном природном газе новейшие танкеры, первый из которых доставил нефть в Европу по Северному морскому пути

2. В Московской области американским заказчиками передали четыре двигателя РД-180 разработанных «НПО Энергомаш» для космических ракет-носителей семейства Atlas 5

3.В Якутии запустили в эксплуатацию одно из крупнейших мире Верхне-Мунское месторождение производительностью 1,8 миллиона карат алмазов.

4. В Москве резидент Фонда «Сколково» разработал платформу Cloudike, на которой запустил облачное хранилище для своих абонентов крупнейший сотовый оператор Индонезии.

5. В Калужской области впервые в России открыли полный цикл производства реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства по ДНК.

6.В Ставропольском крае запустили первое в России производство молочного сахара, применив разработку Центром биотехнологического инжиниринга СКФУ.

7.В Красноярском крае протестировали новейшую автоматизированную систему управления светофорами, разработанную компанией «Модульные системы управления».

8.В Ленинградской области приняли в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 с российской реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения «3+»

9.В Белгородской области открыли автоматизированное производство добавок в корма сельскохозяйственных животных

10. В Башкирии на совместном предприятии впервые собрали новую модель белорусского трактора.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»