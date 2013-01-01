ТОП-10 достижений недели: из каких регионов России проложили пути на мировой рынок?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в стране завершили крупные проекты в сфере энергетики, заложили сверхсовременные корабли, запустили производства автомобилей и деталей к ним, отправили на экспорт уникальную российскую продукцию и представили новейшие разработки конструкторов не только для российских, но и для зарубежных заказчиков.

1.В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России.

2.В Ярославской области заложили новейшее малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин».

3.В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова.

4.В Мурманскую область с Ямала по Северному морскому пути завершил переход ледокол «Андрей Вилькицкий».

5.В Санкт-Петербурге спроектировали кузов внедорожника для крупнейшего китайского автоконцерна.

6.В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей.

7.В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома.

В Калиниградской области приступили к серийному производству новой модели седана KIA K900.

9.Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники.

В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию предприятие по выпуску шпалерных столбов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»