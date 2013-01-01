ТОП-10 достижений недели: где в России открыли крупные предприятия и заключили мега-инвестконтракты?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации решались задачи стратегической важности: от столицы – до дальних регионов. Среди приоритетов – решение транспортных проблем и энергообеспечения. Дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Главным событием недели стал Петербургский международный экономический форум, где заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики России на сотни миллиардов рублей.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»