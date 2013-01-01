ТОП-10 достижений недели: где в России открыли крупные предприятия и заключили мега-инвестконтракты?
Июн 7
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в субъектах федерации решались задачи стратегической важности: от столицы – до дальних регионов. Среди приоритетов – решение транспортных проблем и энергообеспечения. Дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Главным событием недели стал Петербургский международный экономический форум, где заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики России на сотни миллиардов рублей.
- В Санкт-Петербурге приступили к строительству крупного топливно-заправочного комплекса в Пулково с инвестициями свыше 3 млрд рублей
- В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval, создав 1000 рабочих мест
- В Самаре начали строить новейшую ракету-носитель «Союз-5» с уникальным двигателем
- В Амурской области в создание газохимического мега-комплекса инвестируют около 600 млрд рублей
- В Ленинградской области запустили новое предприятие «ЕвроХим» за $1,2 млрд
- В Москве открыли четыре станции новой линии метро «Некрасовская»
- На Нововоронежской АЭС завершили работы по созданию схемы выдачи мощности новых энергоблоков стоимостью 19 млрд рублей
- В Челябинской области дан старт строительству крупнейшей в Европе коксовой батареи, которая сократит вредные выбросы на 90%
- В Хабаровском крае начали строить ЛЭП для территории опережающего развития «Николаевск»
- В Оренбургской области начала отпуск энергии новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
7 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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