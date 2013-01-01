ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе среди событий, связанных реализацией проектов в различных сферах экономики, выделяется запуск крупнейших энергообъектов в арктической зоне Северо-Запада и Дальнего Востока. От Невы до Каспия спущено на воду несколько крупных судов, в том числе для ВМФ. Полностью завершена реконструкция Новосибирского судоходного шлюза. Стартовало возведение мостов через крупные реки в Ленобласти, а в Подмосковье открыли новый участок Центральной кольцевой автодороги.

Введены в эксплуатацию новые производства на промышленных предприятиях Урала, Поволжья и Северного Кавказа. В аграрной отрасли лидировало мясное и молочное животноводство: открылись мега-фермы в Башкирии, Тульской области, Красноярском крае и на Кубани, а на Алтае началось строительство одного из крупнейших молочных комплексов России. На Кольском полуострове построили лучший в стране по оснащению и экологичности завод по переработке рыбы.

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