ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошедшей неделе среди событий, связанных реализацией проектов в различных сферах экономики, выделяется запуск крупнейших энергообъектов в арктической зоне Северо-Запада и Дальнего Востока. От Невы до Каспия спущено на воду несколько крупных судов, в том числе для ВМФ. Полностью завершена реконструкция Новосибирского судоходного шлюза. Стартовало возведение мостов через крупные реки в Ленобласти, а в Подмосковье открыли новый участок Центральной кольцевой автодороги.
Введены в эксплуатацию новые производства на промышленных предприятиях Урала, Поволжья и Северного Кавказа. В аграрной отрасли лидировало мясное и молочное животноводство: открылись мега-фермы в Башкирии, Тульской области, Красноярском крае и на Кубани, а на Алтае началось строительство одного из крупнейших молочных комплексов России. На Кольском полуострове построили лучший в стране по оснащению и экологичности завод по переработке рыбы.
- В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика
- В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений
- В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей
- В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей
- В Амурской области построили новые энергообъекты для крупнейших месторождений золота за ₽5,8 млрд
- В Свердловской области запущен новый производственный комплекс на трубном заводе за 5,5 млрд рублей
- В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант
- В Самарской области открыли первый в РФ комплекс по производству катализаторов для нефтепереработки
- В Алтайском крае начали строить один из крупнейших молочных комплексов России за 3,2 млрд рублей
- В Новосибирске полностью завершили реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза на реке Обь
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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