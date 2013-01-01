Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 16:28 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

31 ЯНВ, 16:28 МСК
USD (ЦБ)    63,1385
EUR (ЦБ)    69,5976

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На прошедшей неделе среди событий, связанных реализацией проектов в различных сферах экономики, выделяется запуск крупнейших энергообъектов в арктической зоне Северо-Запада и Дальнего Востока. От Невы до Каспия спущено на воду несколько крупных судов, в том числе для ВМФ. Полностью завершена реконструкция Новосибирского судоходного шлюза. Стартовало возведение мостов через крупные реки в Ленобласти, а в Подмосковье открыли новый участок Центральной кольцевой автодороги.

Введены в эксплуатацию новые производства на промышленных предприятиях Урала, Поволжья и Северного Кавказа. В аграрной отрасли лидировало мясное и молочное животноводство: открылись мега-фермы в Башкирии, Тульской области, Красноярском крае и на Кубани, а на Алтае началось строительство одного из крупнейших молочных комплексов России. На Кольском полуострове построили лучший в стране по оснащению и экологичности завод по переработке рыбы.

  1. В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика
  2. В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений
  3. В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей
  4. В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей
  5. В Амурской области построили новые энергообъекты для крупнейших месторождений золота за ₽5,8 млрд
  6. В Свердловской области запущен новый производственный комплекс на трубном заводе за 5,5 млрд рублей
  7. В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант
  8. В Самарской области открыли первый в РФ комплекс по производству катализаторов для нефтепереработки
  9. В Алтайском крае начали строить один из крупнейших молочных комплексов России за 3,2 млрд рублей
  10. В Новосибирске полностью завершили реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза на реке Обь

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
31 Янв:
31 Янв:
31 Янв:
Центральный федеральный округ:
31 Янв:
31 Янв:
31 Янв:
РОССИЯ:
31 Янв:
30 Янв:
30 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»

Драконовские штрафы. В России еще сильнее накажут «недобросовестных водителей»
События и факты

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России

Обложили со всех сторон. Почему Украина и Белоруссия подняли цены на транзит газа и нефти из России
Экономика

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию

Путин не обидел. Медведев будет получать более 600 тыс. рублей и сохранит резиденцию
Политика 2

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%

Украина на грани: запасы газа крупнейших месторождений истощены на 80%
Экономика 1

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?

«Компенсация за бедность». Почему власти индексируют социальные выплаты только на 3%?
Экономика

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса

«Чтобы у нас такого не было!» Россия закрывает сообщение с Китаем из-за коронавируса
События и факты

Узнай, страна

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

ТОП-10 достижений недели: где в РФ запускали энергообъекты, развивали судоходство и молочную отрасль

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

В Нижнем Новгороде спустили со стапеля верфи «Красное Сормово» первый в этом году сухогруз-гигант

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Во Владивостоке на новом судне, построенном амурскими корабелами, подняли государственный флаг РФ

Новости дня

16:18 Против Facebook и Twitter возбуждено административное дело Против Facebook и Twitter возбуждено административное дело
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре призвали к мерам предосторожности из-за коронавируса
15:47 В России хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД В России хотят увеличить штрафы за нарушение ПДД
15:13 Кремль отреагировал на слова Эрдогана о нарушении договора по Сирии Кремль отреагировал на слова Эрдогана о нарушении договора по Сирии
14:38 Украина увеличила тариф на транзит газа из России Украина увеличила тариф на транзит газа из России
14:10 Глава Керчи написала заявление об отставке Глава Керчи написала заявление об отставке
13:25 Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели новые санкции в отношении России
13:07 Оливер Стоун заявил, что США – это «сила зла», которой все вернется бумерангом Оливер Стоун заявил, что США – это «сила зла», которой все вернется бумерангом

Узнай, страна!

14:58 ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК? ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter