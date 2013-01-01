ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе российские компании приняли участие в крупнейших международных проектах, соединили свои разработки с технологиями мировых лидеров на производствах, открытых в российских регионах, создали инновационные центры медицины и АПК, убедительно доказав, что невозможное - возможно.

1.В Саратовской области стартовало производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ на НПП «Алмаз».

2.В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего на Чепецком механическом заводе.

3.В Иннополисе запустили производство американских осциллографов работающих по российским программам.

4.В Астраханской области в ОЭЗ «Лотос» открылось первое в России производство сверхпрочных геосинтетических тканей для дорог.

5. В Екатеринбурге создали Центр фармацевтических и химических технологий, который обеспечит серийный выпуск инновационных лекарств в России.

6. В Якутии ввели в эксплуатацию комплекс японских ветровых установок мощностью 900 кВт в арктическом поселке Тикси.

7.В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад с саженцами местной селекции.

8. В Татарстане заработал крупнейший в Поволжье элеватор с автоматизированной системой управления российского производства.

9.В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская».

10. В Сахалинской области начали реконструировать причальный комплекс единственного в регионе незамерзающего морского Холмского порта.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»