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Русский космос

ТОП-10 достижений марта: как в России усмиряли коронавирус и строили метро, ракеты, корабли, заводы?

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений марта: как в России усмиряли коронавирус и строили метро, ракеты, корабли, заводы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
В марте, несмотря на события, связанные с пандемией коронавируса и нарастающим кризисом мировой экономики, российские регионы продолжали активно развивать различные отрасли промышленности и сферы жизнеобеспечения. Мировой рекорд установили метростроевцы Москвы и, по словам мэра столицы, «в самые трудные времена, несмотря ни на что» открыли шесть новых станций.

Начались поставки электроэнергии новыми крупнейшими объектами возобновляемой энергетики в Адыгее, Оренбуржье и Ростовской области. Продолжал наращивать потенциал агрокомплекс страны: на Алтае запустили сразу два модернизированных маслосырзавода, в Липецкой области завершили строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 55 га, а в Тульской области удвоили производство мяса индейки по проекту за 2 млрд рублей.

Самые крупные проекты месяца были связаны с космосом: в Приморский край прибыл плавучий космодром «Морской старт», в Самаре начали сборку частей сверхтяжелой «лунной» ракеты-носителя «Енисей», в Петербурге создали программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос и успешно испытали новый приемо-передающий телевизионный комплекс для связи с МКС.

Прорывом на фронте борьбы с коронавирусом стала полная расшифровка его генома петербургскими учеными и начало испытаний прототипов вакцин, полученных новосибирскими исследователями. В Кабардино-Балкарии разработали полимерные антисептики для нанесения на поверхности массового пользования, а в Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для эскалаторов. В Алтайском крае крупнейшее фармпредприятие за несколько дней переоборудовало производственные мощности и уже производит антисептические средства.

Страна готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: в Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М «Прорыв» для участия в военном параде 9 мая.

  1. В Москве установили мировой рекорд по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене

  2. В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире

  3. В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность

  4. В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»

  5. В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей

  6. В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест

  7. В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти по проекту за 60 млрд рублей

  8. В Мурманской области полностью построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту

  9. В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн

  10. В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса

Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту, в Астраханской области открыли морской грузо-пассажирский пункт пропуска через границу в порту Оля на Каспии, в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду самый крупный в России рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко», а на Северной верфи заложили морозильный траулер-процессор «Капитан Тузов».

 Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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