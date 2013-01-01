ТОП-10 достижений марта: как в России усмиряли коронавирус и строили метро, ракеты, корабли, заводы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
Начались поставки электроэнергии новыми крупнейшими объектами возобновляемой энергетики в Адыгее, Оренбуржье и Ростовской области. Продолжал наращивать потенциал агрокомплекс страны: на Алтае запустили сразу два модернизированных маслосырзавода, в Липецкой области завершили строительство крупнейшего тепличного комплекса площадью 55 га, а в Тульской области удвоили производство мяса индейки по проекту за 2 млрд рублей.
Самые крупные проекты месяца были связаны с космосом: в Приморский край прибыл плавучий космодром «Морской старт», в Самаре начали сборку частей сверхтяжелой «лунной» ракеты-носителя «Енисей», в Петербурге создали программный комплекс «Одиссей» для моделирования выходов в открытый космос и успешно испытали новый приемо-передающий телевизионный комплекс для связи с МКС.
Прорывом на фронте борьбы с коронавирусом стала полная расшифровка его генома петербургскими учеными и начало испытаний прототипов вакцин, полученных новосибирскими исследователями. В Кабардино-Балкарии разработали полимерные антисептики для нанесения на поверхности массового пользования, а в Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для эскалаторов. В Алтайском крае крупнейшее фармпредприятие за несколько дней переоборудовало производственные мощности и уже производит антисептические средства.
Страна готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: в Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М «Прорыв» для участия в военном параде 9 мая.
- В Москве установили мировой рекорд по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
- В Приморском крае начали производство новейших вертолётов Ка-62, не имеющих аналогов в мире
- В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность
- В Самарской области начали изготовление и сборку частей сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей»
- В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей
- В Кемеровской области расширили вагоноремонтный завод за 1 млрд рублей и создали 700 рабочих мест
- В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти по проекту за 60 млрд рублей
- В Мурманской области полностью построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту
- В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
- В Пензенской области открыли первую очередь самого крупного в России молочно-товарного комплекса
Из Крыма в Краснодарский край запущен первый рельсовый автобус по Крымскому мосту, в Астраханской области открыли морской грузо-пассажирский пункт пропуска через границу в порту Оля на Каспии, в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду самый крупный в России рыболовный траулер «Капитан Вдовиченко», а на Северной верфи заложили морозильный траулер-процессор «Капитан Тузов».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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