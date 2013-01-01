ТОП-10 достижений мая: как в России управляли энергией в мирных целях и развивали цифровизацию?
Май 31
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
В российских регионах в мае больше всего событий было связано с энергетикой: запускали мощное оборудование на ключевых АЭС, ГЭС и ТЭЦ, реконструировали электросети, открывали солнечные и ветровые электростанции. Начали переработку опасных промышленных отходов в мирных целях. Продолжали добывать нефть и золото, изумруды и титаномагнетитовые руды. Активно внедряли цифровые технологии в самых разных секторах экономики.
- В Воронежской области подключили новый энергоблок атомной электростанции
- В Балтийском море приступили к добыче нефти на крупном шельфовом месторождении
- Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»
- В Саратовской области создают крупнейший комплекс по переработке опасных промышленных отходов для мирных целей
- В Магаданской области запустили автоматизированную систему управления подземными горными работами
- В Хабаровском крае выплавили первый слиток золота на месторождении «Полянка»
- В Самарской области открыли одну из крупнейших в России солнечную электростанцию стоимостью 9,4 млрд рублей.
- В Карелии началось строительство крупнейшего завода лесозаготовительной техники
- В Татарстане открыли новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz
- В Мурманске модернизировали Морской сервисный центр для обслуживания ледоколов
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
31 Май 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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