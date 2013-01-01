ТОП-10 достижений мая: как в России управляли энергией в мирных целях и развивали цифровизацию?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В российских регионах в мае больше всего событий было связано с энергетикой: запускали мощное оборудование на ключевых АЭС, ГЭС и ТЭЦ, реконструировали электросети, открывали солнечные и ветровые электростанции. Начали переработку опасных промышленных отходов в мирных целях. Продолжали добывать нефть и золото, изумруды и титаномагнетитовые руды. Активно внедряли цифровые технологии в самых разных секторах экономики.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»