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ТОП-10 достижений мая: как в России управляли энергией в мирных целях и развивали цифровизацию?

Май 31
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений мая: как в России управляли энергией в мирных целях и развивали цифровизацию?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В российских регионах в мае больше всего событий было связано с энергетикой: запускали мощное оборудование на ключевых АЭС, ГЭС и ТЭЦ, реконструировали электросети, открывали солнечные и ветровые электростанции. Начали переработку опасных промышленных отходов в мирных целях. Продолжали добывать нефть и золото, изумруды и титаномагнетитовые руды. Активно внедряли цифровые технологии в самых разных секторах экономики.

  1. В Воронежской области подключили новый энергоблок атомной электростанции

  2. В Балтийском море приступили к добыче нефти на крупном шельфовом месторождении

  3. Санкт-Петербурге спустили на воду крупнейший в мире универсальный атомоход «Урал»

  4. В Саратовской области создают крупнейший комплекс по переработке опасных промышленных отходов для мирных целей

  5. В Магаданской области запустили автоматизированную систему управления подземными горными работами

  6. В Хабаровском крае выплавили первый слиток золота на месторождении «Полянка»  

  7. В Самарской области открыли одну из крупнейших в России солнечную электростанцию стоимостью 9,4 млрд рублей.

  8. В Карелии началось строительство крупнейшего завода лесозаготовительной техники

  9. В Татарстане открыли новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes-Benz

  10. В Мурманске модернизировали Морской сервисный центр для обслуживания ледоколов

 Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 

 



 
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