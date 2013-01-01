ТОП-10 достижений июня: как в России эффективно развивали экономику с заботой о человеке и природе?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В первый месяц лета в субъектах федерации дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики на сотни миллиардов рублей. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Уникальные технологии и рациональные подходы нашли применение при добыче сырьевых ресурсов и освоении новых территорий. Реализовано несколько важных инновационных проектов в области медицины. В различных отраслях особое внимание уделяли экологической безопасности, энергоэффективности и безотходному производству.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»