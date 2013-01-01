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ТОП-10 достижений июня: как в России эффективно развивали экономику с заботой о человеке и природе?

Июн 30
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений июня: как в России эффективно развивали экономику с заботой о человеке и природе?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В первый месяц лета в субъектах федерации дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики на сотни миллиардов рублей. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Уникальные технологии и рациональные подходы нашли применение при добыче сырьевых ресурсов и освоении новых территорий. Реализовано несколько важных инновационных проектов в области медицины. В различных отраслях особое внимание уделяли экологической безопасности, энергоэффективности и безотходному производству.

 

  1. В Самаре начали строить новейшую ракету-носитель «Союз-5» с уникальным двигателем

  2. В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова

  3. На Таймыре начали бурение одного из крупнейших в России нефтяных месторождений

  4. В Приморье начали серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию

  5. В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval, создав 1000 рабочих мест

  6. В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии

  7. На Ямале впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России

  8. В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей

  9. В Красноярском крае геологоразведчики удвоили рудные запасы золота на месторождении Ведуга

  10. В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом

 Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 

 



 
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