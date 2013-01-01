ТОП-10 достижений июня: как в России эффективно развивали экономику с заботой о человеке и природе?
Июн 30
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
В первый месяц лета в субъектах федерации дан старт работе ряда крупных предприятий и строительству новых объектов. Заключены инвестиционные соглашения в разных сферах экономики на сотни миллиардов рублей. Активно шло развитие международных транспортных коридоров и внутренних логистических цепочек. Уникальные технологии и рациональные подходы нашли применение при добыче сырьевых ресурсов и освоении новых территорий. Реализовано несколько важных инновационных проектов в области медицины. В различных отраслях особое внимание уделяли экологической безопасности, энергоэффективности и безотходному производству.
- В Самаре начали строить новейшую ракету-носитель «Союз-5» с уникальным двигателем
- В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова
- На Таймыре начали бурение одного из крупнейших в России нефтяных месторождений
- В Приморье начали серийное производство двигателей Mazda для поставок в Японию
- В Тульской области официально открыли новый автозавод Haval, создав 1000 рабочих мест
- В Подмосковье запущен первый в России завод по производству аппаратов для лучевой терапии онкологии
- На Ямале впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России
- В Липецке стартовало строительство завода по производству биопластика из пшеницы за 63 млрд рублей
- В Красноярском крае геологоразведчики удвоили рудные запасы золота на месторождении Ведуга
- В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
30 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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