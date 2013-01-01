ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В середине лета российские регионы не останавливались в динамике экономического роста. По количеству событий, связанных с успехами в социально-экономическом развитии, после Москвы и Московской области в этом месяце лидировали Санкт-Петербург и Ленобласть, Челябинская и Свердловская области, Татарстан, Новосибирская и Амурская области, Приморский и Краснодарский края. Немало крупных инвестиционных проектов было реализовано в Липецкой и Пензенской областях, в Башкирии, Бурятии и Карелии.

Среди отраслей хорошими новостями отличились металлургия и машиностроение, лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство. Не стояли на месте и предприятия легкой промышленности, строительной индустрии, добычи сырьевых ресурсов. В производстве активно внедрялись инновационные технологии. Продолжалось освоение космоса. Развивалась альтенативная энергетика. О создании ряда уникальных разработок заявили ученые-физики. Началась модернизация сверхдальних противолодочных самолетов. Кроме того, россияне заботились об экологии и спасении дальневосточных леопардов. Еще много интересного произошло в июле на территории Российской Федерации.

Среди достижений в различных отраслях особой важностью отличаются уникальные отечественные инновации в области медицины. В Москве ученые создали первый лазерный биопринтер, который может произвести переворот в регенеративной медицине, разработали не имеющий аналогов в мире препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, завершили испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»