ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
Среди отраслей хорошими новостями отличились металлургия и машиностроение, лесопромышленный комплекс и сельское хозяйство. Не стояли на месте и предприятия легкой промышленности, строительной индустрии, добычи сырьевых ресурсов. В производстве активно внедрялись инновационные технологии. Продолжалось освоение космоса. Развивалась альтенативная энергетика. О создании ряда уникальных разработок заявили ученые-физики. Началась модернизация сверхдальних противолодочных самолетов. Кроме того, россияне заботились об экологии и спасении дальневосточных леопардов. Еще много интересного произошло в июле на территории Российской Федерации.
- В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»
- В Свердловской области реализовали проект национального значения на металлургическом заводе за 46,2 млрд рублей
- В Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин дал старт работе агломерационной фабрики стоимостью 30 млрд рублей
- В Пензенской области открыли крупнейший в России и Европе завод по производству эластичного пенополиуретана
- В Саратовской области построили новый международный аэрокомплекс имени Юрия Гагарина
- В Ленинградской области стартовало строительство портового терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей
- В Карелии началось создание крупнейшего центра по обработке и хранению информации
- В Бурятии приступили к производству уникального заменителя живой кожи для лечения ран и ожогов
- В Приамурье открыли движение по новому железнодорожному мосту через Лену в рамках модернизации БАМа
- В Томской области ученые синтезировали новое ядерное топливо с усиленными барьерами безопасности
Среди достижений в различных отраслях особой важностью отличаются уникальные отечественные инновации в области медицины. В Москве ученые создали первый лазерный биопринтер, который может произвести переворот в регенеративной медицине, разработали не имеющий аналогов в мире препарат для лечения аутоиммунных заболеваний, завершили испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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