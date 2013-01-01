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ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года?

Фев 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений января: какими начинаниями и открытиями в экономике удивило начало 2019 года?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

В российских регионах открыли несколько крупных предприятий, построенных за прошлый год российскими и иностранными инвесторами, подготовились к выпуску в этом году продукции на основе разработок российских ученых и инженеров.

1.В Ростовской области собирают самый мощный в мире МБИР на быстрых нейтронах.

2.В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя.

3.В Ульяновской области начались испытания первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А.

4.В Москве разработаны первые российские изоляционные материалы для современной электроники.

5.В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова.

  1. В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России.

7.В Челябинской области выпустили первую партию термокейсов для разработки месторождения на Ямале.

8.В Воронежской области открыли четыре животноводческих комплекса компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра.

9.В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей.

10.В Ярославской области заложили новейшее малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин».

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 

 

 



 
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