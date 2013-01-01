ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
Первый месяц года начался с планового запуска российского газа по «Турецкому потоку» и очередной победы команды «КАМАЗ-мастер» на международном ралли-марафоне «Дакар-2020». Эти события вновь подтвердили мощный потенциал нашей страны.
В январе стартовали крупные проекты в отраслях тяжёлого машиностроения и автопрома. Обеспечены электроэнергией перспективные объекты отраслей добывающей промышленности и судостроения. Спущено на воду несколько мощных кораблей, в том числе для ВМФ. В регионах созданы масштабные энергетические, промышленные и сельскохозяйственные кластеры. Открыты крупнейшие животноводческие комплексы. Впервые в мире применены инновационные разработки российских специалистов.
- В Анапе от самой мощной в мире компрессорной станции «Русская» пущен газ по «Турецкому потоку»
- В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика
- В Москве открыли новый международный терминал в аэропорту Шереметьево на 20 млн пассажиров в год
- В Якутии пробурили первую в мире многозабойную нефтяную скважину по инновационной технологии
- В Новосибирске создали сверхпрочный наноматериал, впервые в мире примененный для дорожного покрытия
- В Мурманской области запустили ЛЭП для мега-верфи по строительству морских сооружений
- На Алтае завершили создание первого в РФ регионального кластера солнечной генерации за 12 млрд рублей
- В Тульской области завершили создание животноводческого кластера за 12 млрд рублей
- В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей
- В Амурской области построили новые энергообъекты для крупнейших месторождений золота за ₽5,8 млрд
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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