ТОП-10 достижений января: как в России запускали энергообъекты, строили корабли и развивали АПК?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Первый месяц года начался с планового запуска российского газа по «Турецкому потоку» и очередной победы команды «КАМАЗ-мастер» на международном ралли-марафоне «Дакар-2020». Эти события вновь подтвердили мощный потенциал нашей страны.

В январе стартовали крупные проекты в отраслях тяжёлого машиностроения и автопрома. Обеспечены электроэнергией перспективные объекты отраслей добывающей промышленности и судостроения. Спущено на воду несколько мощных кораблей, в том числе для ВМФ. В регионах созданы масштабные энергетические, промышленные и сельскохозяйственные кластеры. Открыты крупнейшие животноводческие комплексы. Впервые в мире применены инновационные разработки российских специалистов.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»