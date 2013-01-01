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ТОП-10 достижений февраля: какую энергию для экономического развития получили российские регионы?

Мар 1
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений февраля: какую энергию для экономического развития получили российские регионы?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

1.На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью.

2.В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2.

3.В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО».

4.В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа.

5.В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход".

6.В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба.

7.В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле.

8.В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова».

9.В Московской области открыли производство на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское».

10.В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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