ТОП-10 достижений февраля: какую энергию для экономического развития получили российские регионы?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

1.На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью.

2.В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2.

3.В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО».

4.В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа.

5.В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход".

6.В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба.

7.В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле.

8.В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова».

9.В Московской области открыли производство на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское».

10.В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла

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