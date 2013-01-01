ТОП-10 достижений февраля: какую энергию для экономического развития получили российские регионы?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.
1.На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью.
2.В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2.
3.В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО».
4.В Башкирии ввели газокомпрессорную станцию использующую 99 процентов попутного нефтяного газа.
5.В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход".
6.В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба.
7.В Самарской области завершили испытания первого серийного двигателя РД-108А работающего на нафтиле.
8.В Сахалинской области запустили подводную оптоволоконную линию связи «Сахалин — Курильские острова».
9.В Московской области открыли производство на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское».
10.В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
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