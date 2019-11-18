ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму расширили плантации розы и лаванды для эфиромасличной отрасли, модернизировали винодельни «Массандры», построили мега-теплицу, которая полностью обеспечит крымчан томатами.
В Санкт-Петербурге начали строительство очередного плавучего рыбзавода-траулера и массовое производство абсолютно нового автомобиля Hyundai Solaris. В Татарстане совершил первый тестовый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, завершил сертификационные испытания «кортежный» вертолет Aurus класса люкс и передан заказчику первый серийный вертолет Ми-38.
В различных отраслях промышленности активно внедрялись инновационные технологии. Российская армия продолжала получать новейшее вооружение.
- В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
- В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию
- В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии
- В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей
- В Нижнем Новгороде начали сборку первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300
- В Северной Осетии запустили самую крупную в регионе ГЭС с уникальными для России условиями работы
- В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу
- В Ленинградской области спустили на воду крупнотоннажный траулер-процессор «Белое море»
- В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»
- В Татарстане передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-варианте
В феврале Россия участвовала в решении актуальной для всего мира проблемы, связанной с эпидемией нового вируса. В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью, а также тест-систему выявления нового коронавируса и передали странам ЕАЭС и СНГ.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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