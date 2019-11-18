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ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?

Фев 29
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
Среди ключевых событий февраля наиболее значимыми для экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока были запуски двух многокилометровых энерготранзитов – в Иркутской области и Приморье. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям, включая объекты Транссибирской магистрали, БАМа, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму расширили плантации розы и лаванды для эфиромасличной отрасли, модернизировали винодельни «Массандры», построили мега-теплицу, которая полностью обеспечит крымчан томатами.

В Санкт-Петербурге начали строительство очередного плавучего рыбзавода-траулера и массовое производство абсолютно нового автомобиля Hyundai Solaris. В Татарстане совершил первый тестовый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, завершил сертификационные испытания «кортежный» вертолет Aurus класса люкс и передан заказчику первый серийный вертолет Ми-38.

В различных отраслях промышленности активно внедрялись инновационные технологии. Российская армия продолжала получать новейшее вооружение.

  1. В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок

  2. В Башкортостане запустили в работу крупнейшую в Европе инновационную солнечную электростанцию

  3. В Бурятии стартовало строительство Центра ядерной медицины для дальневосточных регионов и Монголии

  4. В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей

  5. В Нижнем Новгороде начали сборку первого серийного пассажирского самолета Ил-114-300

  6. В Северной Осетии запустили самую крупную в регионе ГЭС с уникальными для России условиями работы

  7. В Краснодарском крае подключили нефтеперерабатывающий завод к новому магистральному трубопроводу

  8. В Ленинградской области спустили на воду крупнотоннажный траулер-процессор «Белое море»

  9. В Севастополе принят в состав Черноморского флота новейший морской буксир «Сергей Балк»

  10. В Татарстане передали заказчику первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-варианте

В феврале Россия участвовала в решении актуальной для всего мира проблемы, связанной с эпидемией нового вируса. В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью, а также тест-систему выявления нового коронавируса и передали странам ЕАЭС и СНГ.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»

 



 
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