ТОП-10 достижений февраля: как в России запускали энерготранзиты, строили СЭС, корабли и вертолеты?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.

Среди ключевых событий февраля наиболее значимыми для экономического развития регионовбыли запуски двух многокилометровых энерготранзитов –. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям, включая объекты Транссибирской магистрали, БАМа, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В Сибири и на Кубани завершены крупные проекты, связанные с транспортировкой газа и нефти. В Центральном Черноземье и Северной Осетии запущены в эксплуатацию крупнейшие электростанции. В Крыму расширили плантации розы и лаванды для эфиромасличной отрасли, модернизировали винодельни «Массандры», построили мега-теплицу, которая полностью обеспечит крымчан томатами.

В Санкт-Петербурге начали строительство очередного плавучего рыбзавода-траулера и массовое производство абсолютно нового автомобиля Hyundai Solaris. В Татарстане совершил первый тестовый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, завершил сертификационные испытания «кортежный» вертолет Aurus класса люкс и передан заказчику первый серийный вертолет Ми-38.

В различных отраслях промышленности активно внедрялись инновационные технологии. Российская армия продолжала получать новейшее вооружение.

В феврале Россия участвовала в решении актуальной для всего мира проблемы, связанной с эпидемией нового вируса. В Новосибирске ученые создали инновационные медицинские маски с антибактериальной активностью, а также тест-систему выявления нового коронавируса и передали странам ЕАЭС и СНГ.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»