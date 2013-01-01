ТОП-10 достижений декабря: в каких регионах России завершили мега-проекты и дали старт новым идеям?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Главными событиями последнего месяца уходящего года в России стали завершающие этапы международных и российских мега-проектов. В оговоренные сроки запустили газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири», строительство которого шло более 5 лет в сложнейших климатических условиях. Полностью завершили строительство Крымского моста, запустив железнодорожное движение.

Самая северная и единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке. В Финском заливе начал ходовые испытания один из самых крупных и мощных в мире атомный ледокол «Арктика». В результате запуска Пеледуйского энергокольца обеспечено надежное электроснабжение БАМа, трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», нефтехимических, газо- и золотодобывающих предприятий.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»