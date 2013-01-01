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ТОП-10 достижений декабря: в каких регионах России завершили мега-проекты и дали старт новым идеям?

Дек 30
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений декабря: в каких регионах России завершили мега-проекты и дали старт новым идеям?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях России.

Главными событиями последнего месяца уходящего года в России стали завершающие этапы международных и российских мега-проектов. В оговоренные сроки запустили газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири», строительство которого шло более 5 лет в сложнейших климатических условиях. Полностью завершили строительство Крымского моста, запустив железнодорожное движение.

Самая северная и единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию на Чукотке. В Финском заливе начал ходовые испытания один из самых крупных и мощных в мире атомный ледокол «Арктика». В результате запуска Пеледуйского энергокольца обеспечено надежное электроснабжение БАМа, трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», нефтехимических, газо- и золотодобывающих предприятий.

  1. В Крыму президент Путин открыл железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив
  2. В Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика»
  3. На Чукотке зажгли новогоднюю елку от первой выдачи электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов»
  4. В Иркутской области завершили создание Пеледуйского энергокольца за 28,6 млрд рублей
  5. В Ярославской области открыли крупнейшее в России литейное производство мирового уровня
  6. В Московской области создали не имеющий аналогов в мире лазерный комплекс для лечения онкологии
  7. В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо
  8. В Приамурье открыли движение поездов по новому железнодорожному мосту через реку Зея
  9. В Челябинской области заработал крупнейший на Урале тепличный комплекс стоимостью 7,4 млрд рублей
  10. В Саратовской области начали строительство завода по глубокой переработке пшеницы за 19 млрд рублей

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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