ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
Региональными властями многих краев и областей при условии соблюдения мер безопасности была разрешена работа социально значимых предприятий, прежде всего, сельскохозяйственных, строительных и дорожных организаций. Практически во всех регионах России успешно прошли весенние полевые работы. Завершились масштабные работы по капитальному ремонту нескольких важных железнодорожных объектов.
Введены в эксплуатацию крупнейшие солнечные электростанции в Поволжье и на Юге России. Продолжалась планомерная работа предприятий авиастроительного комплекса и судостроения. Началось строительство крупнейших мостов, производственно-логистических комплексов, заводов и комбинатов.
- В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест
- В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19
- В Новосибирске начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей
- На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей
- В Пермском крае начали серийное производство турбореактивных двигателей ПД-14 для новейших лайнеров МС-21
- В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей
- В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения
- В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
- В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
- В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей
В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя, а в Краснодарском крае закончили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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