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ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?

Апр 29
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.
В апреле, несмотря на кризисные явления и режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, экономика и системы жизнеобеспечения в России продолжали работать и развиваться. В рекордные сроки в регионах построено несколько мега-больниц. Многие предприятия оперативно перепрофилировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, обеззараживающих устройств, антисептиков и лекарственных препаратов. Научные организации предложили ряд инновационных решений для борьбы с COVID-19.

Региональными властями многих краев и областей при условии соблюдения мер безопасности была разрешена работа социально значимых предприятий, прежде всего, сельскохозяйственных, строительных и дорожных организаций. Практически во всех регионах России успешно прошли весенние полевые работы. Завершились масштабные работы по капитальному ремонту нескольких важных железнодорожных объектов.

Введены в эксплуатацию крупнейшие солнечные электростанции в Поволжье и на Юге России. Продолжалась планомерная работа предприятий авиастроительного комплекса и судостроения. Началось строительство крупнейших мостов, производственно-логистических комплексов, заводов и комбинатов.

  1. В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест

  2. В Тверской области на первом в России полигоне прошли испытания беспилотников для борьбы с COVID-19

  3. В Новосибирске начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

  4. На Ставрополье вышла на полную мощность крупнейшая в РФ солнечная электростанция за 14 млрд рублей

  5. В Пермском крае начали серийное производство турбореактивных двигателей ПД-14 для новейших лайнеров МС-21

  6. В Бурятии начали строить мост через реку Уду и Транссиб за 7,5 млрд рублей

  7. В Ульяновской области создали специализированный центр «Панели фюзеляжа» для авиастроения

  8. В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта

  9. В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта

  10. В Вологодской области начал работу новый тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей

В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя, а в Краснодарском крае закончили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



 
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