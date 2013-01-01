ТОП-10 достижений апреля: как в России ускоренно строили мега-больницы, запускали СЭС и сеяли хлеб?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей месяца о достижениях регионов Российской Федерации.

В апреле, несмотря на кризисные явления и режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, экономика и системы жизнеобеспечения в России продолжали работать и развиваться. В рекордные сроки в регионах построено несколько мега-больниц. Многие предприятия оперативно перепрофилировали производство на выпуск средств индивидуальной защиты, обеззараживающих устройств, антисептиков и лекарственных препаратов. Научные организации предложили ряд инновационных решений для борьбы с COVID-19.

Региональными властями многих краев и областей при условии соблюдения мер безопасности была разрешена работа социально значимых предприятий, прежде всего, сельскохозяйственных, строительных и дорожных организаций. Практически во всех регионах России успешно прошли весенние полевые работы. Завершились масштабные работы по капитальному ремонту нескольких важных железнодорожных объектов.

Введены в эксплуатацию крупнейшие солнечные электростанции в Поволжье и на Юге России. Продолжалась планомерная работа предприятий авиастроительного комплекса и судостроения. Началось строительство крупнейших мостов, производственно-логистических комплексов, заводов и комбинатов.

В Крыму завершили строительство основного хода трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя, а в Краснодарском крае закончили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю.

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