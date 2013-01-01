ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сфере высокотехнологичной экономики.

В этом году российские и зарубежные компании создали десятки совместных предприятий, крупные иностранные инвесторы разместили свои производства в разных субъектах РФ. Остался в силе принцип инвестиционной политики «санкционной эпохи» - все, что хорошо продается в России, лучше производить на территории России.

Так что продукция мировых брэндов теперь выпускается в нашей стране.

1.В Челябинске локализовали производство базового для нефтепроводной отрасли оборудования итальянской компании Nidec ASI S.p.A.

Один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей предоставил технологии и оборудование заводу «Русские электрические двигатели» для производства двигателей, которые будут применять в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов, а также в судостроительной отрасли, металлургическом и горнодобывающем секторах.

2.В Ульяновской области открыли первое в России производство лопастей для ветрогенераторов.

Инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд рублей датская компания «Вестас» реализует в партнерстве с РОСНАНО и Консорциумом инвесторов Ульяновской области, а новое предприятие стало участником первого в России специнвестконтракта в отрасли ветроэнергетики

3.В Самарской области запустили не имеющую аналогов в России установку получения аммиака.

Новое производство в Тольятти создано в рамках партнерства ПАО «КуйбышевАзот» и германской компании Linde Group - одного из лидеров мирового рынка производства технических газов и инжиниринга.

4В Липецкой области Schlumberger открыла производство оборудования для нефтяной промышленности

Запуск завода в Липецке позволяет отказаться от импорта комплектующих и полностью локализовать в России производство и обслуживание установок электрических центробежных насосов в Тюмени на предприятии Schlumberger– ведущего мирового поставщик технологий для строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

5.Датская компания Rockwool в Республике Татарстан запустила производство субстратов Grodan.

Россия стала четвертой страной мира, в которой локализовано производство этого высокотехнологичного субстрата из каменной ваты для гидроапоники, позволяющего повышать эффективность тепличных хозяйств за счет использования меньшего количества воды, удобрений и пространства.

6.В Свердловской области открыли второй завод Boeing.

Американская корпорация совместно с «ВСМПО-Ависма» новый комплекс по производству комплектующих Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM) на территории особой экономической зоны «Титановая долина».

7.В Санкт-Петербурге Novartis запустил производство новейшего препарата для лечения сахарного диабета второго типа.

На площадке «Новоорловская» на заводе «Новартис Нева» впервые в России швейцарские инвесторы локализовали полный цикл производства лекарственного препарата Галвус®, предназначенного для больных диабетом второго типа, которых в России сегодня более четырех миллионов человек

9.В Калужской области запустили российско-венгерское производство медицинских имплантатов

Компания Sanatmetal присутствует в 35 странах мира и является стратегическим поставщиком для трех лидеров глобального рынка ортопедии и травматологии. Совместное предприятие ООО «Санатметал СНГ» в Обнинске ежегодно будет выпускать 150-180 тысяч единиц имплантатов для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии.

8.В Калужской области TOTAL открыл свое первое в России производство автомобильных и промышленных масел.

На заводе «Тотал Восток» в индустриальном парке «Ворсино» мировой нефтехимический концерн TOTAL будет производить широкий ассортимент смазочных материалов для российской автомобильной отрасли, для энергетики, черной металлургии, горнодобывающей промышленности.

10.В Волгоградской области открылся маслоэкстракционный завод компании «Cargill».

Запуск соответствующего всем мировым стандартам завода «Каргилл Новоаннинский» позволит перерабатывать в Волгоградской области весь выращенный на ее территории подсолнечник.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»