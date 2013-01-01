ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сфере фармацевтики и медицинских технологий.

В этом году в стране были внедрены уникальные российские разработки вакцин и медицинских изделий, локализованы производства жизненно важных лекарственных препаратов ведущих фармацевтических компаний мира.

1.В Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан».

На новой линии будут выпускать оригинальные препараты российской компании - метаболический протектор «Цитофлавин» и противовирусный препарат «Циклоферон», а также локализуют производство кардиологического препарата «Ксарелто» немецкой компании Bayer.

2.В Екатеринбурге начали выпускать уникальный российский препарат для диагностики рака

На базе действующего в Свердловской области центра национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» производят 68-галлий-ПСМА, который позволяет с высокой точностью выявить опухоли предстательной железы.

3.В Ярославской области открылось второе в мире производство нового препарата для лечения онкобольных

На своем российском предприятии японская компания «Такеда Фармасьютикалс» начала выпускать лекарство «Нинларо» для пациентов со множественной миеломой.

4.В Кировской области запустили одно из крупнейших в мире производств сахароснижающего препарата.

По объему выпускаемой продукции немецкой компании «Мерк» для лечения преддиабета и сахарного диабета второго типа завод «Нанолек» станет третьим в мире после предприятий во Франции и Греции.

5.В Московской области начали выпускать первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа

На НПО «Петровакс Фарм» произведены первые серии четырехвалентной вакцины Гриппол Квадривалент и открыта третья линия по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

6.В Ижевске завод, входящий в концерн «Калашников», начал серийный выпуск российской медтехники для лечения инсульта.

Аппараты терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ-01 дают возможность врачам вдвое снизить смертность от ишемического инсульта и существенно сократить время лечения и реабилитации пациентов.

7.В Свердловской области начал выпускать титановые импланты и инструменты для нейрохирургии.

Высокотехнологичное производство открыто на заводе «Зибус» в особой экономической зоне «Титановая долина».

8.В Москве наладили серийное производство инкубаторов для хранения донорских тромбоцитов.

Созданные «ИМЦ Концерна «Вега» совместно с российским разработчиком медтехники АО «Энерго» инкубаторы будут применяться станциями переливания крови, а также поликлиниками и НИИ для хирургических операций, лечения онкологических и гематологических заболеваний.

9.В Иркутске открыли завод по производству глюкометров и тест -полосок для больных диабетом.

Устройства для измерения уровня сахара в крови будут изготавливать на основе инновационной корейской технологии с применением фермента последнего поколения GDH-FAD. Они дадут максимально точный результат и буду стоить наполовину меньше зарубежных аналогов.

10.В Белгороде стартовало импортозамещающее производство жизненно важного лекарственного препарата.

На заводе "Верофарм" заработала новая производственная линия полного цикла локализации препарата компании Abbott для поддержания женского репродуктивного здоровья.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»