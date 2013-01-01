Томские инноваторы предложили свои варианты цифровизации нефтегазовых гигантов
На площадке «Точке кипения» в Томске состоялась сессия по цифровизации с участием представителей ООО «Газпромнефть НТЦ»
Томские разработчики предложили решения по индустриальному применению технологий компьютерного зрения, анализа данных, машинного обучения. Также были представлены технологии VR и AR для тренажеров, дефектоскопии и сервисного обслуживания промышленных объектов, удаленный мониторинг и управление месторождениями, распределенные системы хранения геологических и гидродинамических моделей пласта.
По итогам предыдущей сессии с компанией «Газпромнефть», посвященной «умным материалам», уже началась работа по внедрению предложенных разработок.
«Из опыта состоявшихся сессий с ведущими компаниями – стратегическими партнерами Томской области по приоритетам научно-технологического развития стало ясно, что необходимо открывать корпорациям «двери» в сообщество разработчиков, формировать пакеты решений и интегрировать их под конкретные области применения. В конечном итоге это поможет добиться экономического эффекта и роста производительности труда», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.
По данным правительства Томской области, серия сессий с крупными компаниями команд университетов, научных организаций и предприятий проводится в рамках разработки модели пилотного региона Стратегии научно-технологического развития России. Эта стратегия утверждена главой государства в декабре 2016 года, пилотными регионами по ее реализации Томская и Новосибирская области стали в марте 2018 года.
Томская область, Сибирский федеральный округ
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