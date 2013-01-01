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Томские инноваторы предложили свои варианты цифровизации нефтегазовых гигантов

Июл 3
Москва Центральный федеральный округ
Томские инноваторы предложили свои варианты цифровизации нефтегазовых гигантов

На площадке «Точке кипения» в Томске состоялась сессия по цифровизации с участием представителей ООО «Газпромнефть НТЦ»
Свои проекты и разработки в области цифровой трансформации нефтегазовой отрасли представили крупнейшие вузы региона - ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, а также малые IT-компании - Econophysica, ENBISYS, НПК «Техника дела», «Элекард», Di Labs, UNIGINE, НПФ «Микран», Rubius, Userstory, SBI Group, «СИАМ», «ГеоСпэйс».

Томские разработчики предложили решения по индустриальному применению технологий компьютерного зрения, анализа данных, машинного обучения. Также были представлены технологии VR и AR для тренажеров, дефектоскопии и сервисного обслуживания промышленных объектов, удаленный мониторинг и управление месторождениями, распределенные системы хранения геологических и гидродинамических моделей пласта.

По итогам предыдущей сессии с компанией «Газпромнефть», посвященной «умным материалам», уже началась работа по внедрению предложенных разработок.

«Из опыта состоявшихся сессий с ведущими компаниями – стратегическими партнерами Томской области по приоритетам научно-технологического развития стало ясно, что необходимо открывать корпорациям «двери» в сообщество разработчиков, формировать пакеты решений и интегрировать их под конкретные области применения. В конечном итоге это поможет добиться экономического эффекта и роста производительности труда», — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

По данным правительства Томской области, серия сессий с крупными компаниями команд университетов, научных организаций и предприятий проводится в рамках разработки модели пилотного региона Стратегии научно-технологического развития России. Эта стратегия утверждена главой государства в декабре 2016 года, пилотными регионами по ее реализации Томская и Новосибирская области стали в марте 2018 года.

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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