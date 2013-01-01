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ИЗМИР

Томские юристы ищут способы предотвратить «восстание машин»

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
Томские юристы ищут способы предотвратить «восстание машин»

В Томском государственном университете 30 марта прошел первый в мире игровой судебный процесс над роботом с участием студентов юридического факультета и жителей Томска.
На «судебном заседании» заслушали дело о порче краснокнижных растений автономным трактором, вспахивавшим землю под посевы.

На роль ответчика назначили фермера, которому принадлежал трактор, на роль истца - директора заповедника, на территорию которого согласно фабуле заехал робот-трактор. Исполнители ролей судьи, адвоката, обвинителя, эксперта-эколога и разработчика автономного трактора в процессе разбирательства установили, что робот работал исправно и вспахал участок земли, опираясь на ошибочные данные кадастрового учета. В конце концов вынесли такое решение: ответчику возместить ущерб, обвинению – снять притязания, а суду - рассмотреть новый иск в отношении работника местной кадастровой палаты.

Организаторы проекта считают это дело нешуточным.

По словам заведующего кафедрой юридической практики ТГУ Алексея Кучина, роботизация все больше влияет на нашу жизнь, и в скором времени придется выстраивать правовые отношения в мире людей и машин.

Тем более что печальные инциденты уже появились: в марте в США автомобиль-беспилотник насмерть сбил девушку-велосипедистку.

«Сегодня роботы — это уже неотъемлемая часть нашей повседневной жизни и с каждым днем они становятся более умными. Те зачатки искусственного интеллекта, которые в них вкладывают разработчики, позволяют роботам самостоятельно принимать решения, не связанные с изначальными алгоритмами. Вот почему сейчас очень актуально изучать прецеденты в сфере международного права, связанные с поведением роботов. Мы хотим уже сегодня предпринять нечто такое, что позволит нам гармонично сосуществовать с роботами», — подчеркнул проректор ТГУ по инновационной деятельности Константин Беляков.

С прошлого года юристы ТГУ разрабатывают свод законов, который можно будет встроить в программу искусственного интеллекта, чтобы регулировать поведение роботов в сети. По словам инициатора проекта Елены Ирискиной, цифровые двойники людей за нарушения закона будут выплачивать штраф криптовалютой, цифровые рецидивисты - изолироваться или уничтожаться, а люди в свою очередь будут нести ответственность за вред, причиненный цифровому двойнику.

Томские ученые считают, что «будущее зависит от нас самих» и планируют весь 2018 год регулярно проводить инсценировки «судов над роботами».

Томская область, Сибирский федеральный округ



 
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