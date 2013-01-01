Титановые кольца на сто миллионов делают в Свердловской области



Заем на создание участка для обработки крупногабаритных титановых колец получила корпорация ВСМПО-Ависма от федерального Фонда развития промышленности и фонда территориального развития промышленности

«Сейчас на предприятии монтируют технологическую линию по изготовлению титановых крупногабаритных колец, которые используются для изготовления авиационной техники. Реализация данного проекта позволит укрепить позиции Корпорации ВСМПО-АВИСМА и в целом Свердловской области на экспортном рынке двигателестроительной отрасли», - отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Карусельные токарные станки для обработки больших колец будут установлены на промышленной площадке предприятия в Верхней Салде. Это оборудование позволит производить механическую обработку титановых колец до 3,5 метров в диаметре. Такие кольца применяются в авиационном, энергетическом и морском двигателестроении при производстве деталей компрессоров, турбин и корпусных частей газотурбинных двигателей. Продукцию планируют поставляться как российским, так и зарубежным потребителям.

По словам генерального директора фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александра Эбергарда, реализация проекта позволит крупнейшему российскому производителю продукции из титановых сплавов расширить свои компетенции в высокоточной обработке титана. При этом будут созданы новые рабочие места.

Фонд технологического развития промышленности региона создан в 2016 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На сегодняшний день фонд имеет на рассмотрении более 20 заявок в разной степени готовности на общую сумму в один миллиард рублей.

Свердловская область, Уральский федеральный округ