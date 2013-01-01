«Теплоход здоровья» возвращается из рейса в отдаленные районы Хабаровского края



За две недели «плавучая поликлиника» посетила 32 населенных пункта в Комсомольском, Амурском, Ульчском и других районах.

По данным министерства здравоохранения края, на борту теплохода работала медицинская бригада из 19 специалистов территориального консультативно-диагностического центра - терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенолог, фтизиатр, психиатр-нарколог, отоларинголог и другие. При осмотрах особое внимание уделялось детям, беременным женщинам, ветеранам войны, представителям коренных малочисленных народов Севера.

Акция «Теплоход здоровья» реализуется в Хабаровском крае с 2013 года. Она направлена на комплексную проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые расположены в бассейне реки Амур. Передвижной медцентр оборудован комплексом лабораторного и диагностического оборудования, на котором жители проходят флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковую и лабораторную диагностику. Ежегодно врачи мобильной бригады принимают в среднем 4-4,5 тысячи пациентов.

«Уже шестой год подряд мы отправляем в путь «Теплоход здоровья» в поселения, где нет других видов транспорта, кроме водного. Врачи проводят медицинские осмотры, дают рекомендации, направляют в медучреждения для дальнейшего обследования или оказывают помощь прямо на месте, с предоставлением всех необходимых медикаментов. Мы будем и дальше поддерживать и развивать это направление, которое помогает нам следить за здоровьем наших граждан», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ