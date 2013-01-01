Технологические достижения позволяют увеличить производство молока

Глава региона отметил, что данный район занимает лидирующие позиции по производству молока. Это связано со строительством и вводом в эксплуатацию нового молочно-товарного комплекса ООО «Луч», рассчитанного на 1250 коров. Кроме того, в 2017 году сельхозтоваропроизводителями Мантуровского района приобретено 1500 голов нетелей молочного направления, что составляет 60 процентов от поголовья, купленного в прошлом году в целом по области.

Участникам семинара на примере ООО «Луч» продемонстрировали, как должно выглядеть современное молочное животноводство. За счет использования технических и технологических достижений в хозяйстве увеличилось производство молока, повысилась его товарность. Ежедневная реализация молока увеличилась в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Гостей заинтересовала также работа машинно-тракторного парка комплекса, где размещена техника для животноводства, кормопроизводства и растениеводства. Вызвала интерес у собравшихся и животноводческая ферма, которая специализируется на содержании и разведении КРС, овец и пчел.

На пленарной части с основным докладом выступил заместитель губернатора Курской области Алексей Золотарев. В прошлом году регион выполнил целевые показатели по производству мяса и молока, утвержденные Минсельхозом России. Так, производство скота и птицы на убой в живом весе составило 543 тыс. тонн. Это обеспечило Курской области второе место в Российской Федерации по производству мяса.

В прошлом году в регионе произведено 288 тыс. тонн молока. В настоящее время положительная динамика сохраняется, темп роста производства молока к аналогичному периоду 2017 года - 104 процента.

По итогам 2018 года Курская область должна произвести скота и птицы на убой в живом весе 550 тыс. тонн, молока не менее 288 тыс. тонн, при этом продуктивность коров должна увеличиться до 5 400 кг. Обеспечить запланированный темп роста возможно за счет строительства новых животноводческих комплексов, реконструкции имеющихся объектов.

Минсельхоз России, администрация Курской области поддерживает сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются животноводством, и оказывает им меры господдержки. В этом году государственная поддержка курских животноводов составит 4,2 млрд рублей.