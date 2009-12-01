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Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

Мар 27
ТПП РФ
Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика
Председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции С.В.Пугачев

Прошло десять лет с момента начала разработки технического регламента Таможенного Союза о безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий. В 2010 году Россия отказалась от разработки собственного регламента для строительных материалов, планируя принять соответствующие требования для интеграционного объединения. Регламент до сих пор не принят. Перспективы его утверждения увязаны с концептуальными изменениями в Договор о Евразийском экономическом союзе, предлагаемыми его разработчиком – Минстроем России.

Позиция Минстроя России относительно создания в законодательстве ЕАЭС нового вида документа – строительных норм ЕАЭС обязательного применения, может быть реализована только при внесении принципиальных изменений в Договор ЕАЭС, что, в свою очередь, потребует значительного времени (более 3 лет) при наличии поддержки государств-участников ЕАЭС, которая в настоящее время отсутствует.

На проведенном в ноябре 2019 года в ЕЭК отраслевом совещании отмечены неурегулированные разногласия по проекту регламента, а также неприемлемость предложений по внесению изменений в Договор ЕАЭС. При этом отмечено, что определения понятий «строительные нормы Союза» и «строительные правила Союза» противоречат положениям Договора ЕАЭС, вызывает сомнение предлагаемый статус этих новых видов документов.

Вместе с тем, по результатам проводимых профильными ассоциациями производителей строительных материалов и изделий исследований от 30 до 50 % строительных материалов и изделий являются фальсифицированной и (или) контрафактной продукцией. Подделки строительных материалов или откровенный брак строительных конструкций и изделий, в половине случаев инициируют аварии в строительной отрасли. Низкое качество строительных и ремонтных работ лишь ускоряет проявление скрытых дефектов несущих конструкций зданий и сооружений.

В отсутствие обязательных требований к строительным материалам и изделиям нельзя обеспечить выполнение базовых требований к зданиям и сооружениям, установленных федеральным законом от №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Отечественная отрасль промышленности строительных материалов не имеет полноценного инструмента технического регулирования. В то же время, в государствах-членах ЕАЭС приняты технические регламенты о безопасности строительных материалов и изделий.

Недостатки технического регулирования строительных материалов и изделий были отмечены в части 10 раздела II Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 г. N 868-р).

Для разрешения проблемы безопасности и качества строительных материалов предприятия стройиндустрии инициировали внесение отдельных видов строительных материалов и изделий в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982). Это решение является вынужденным в отсутствии технического регламента, носит локальный и несистемный характер. При этом, несмотря на определенные положительные результаты его применения, имеется целый ряд существенных проблем, а именно: отсутствуют правила, схемы и процедуры сертификации (декларирования), принятые нормативными правовыми актами; требования к строительной продукции устанавливаются в национальных стандартах, включаемых Росстандартом в так называемую «информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия», при этом законодательством о техническом регулировании и стандартизации установлены существенные ограничения по применению таких стандартов на обязательной основе; предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов и проектной документации, но не стандартов, применяемых в настоящее время при производстве и подтверждении соответствия строительных материалов.

Эти проблемы техрегулирования рынка стройматериалов обсуждались на совместном заседании профильных Комитетов ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции. По результатам обсуждения Президент ТПП РФ С.Н.Катырин направил письмо в Правительство РФ от 26.02.2018 № Пр/0153, в котором были отмечены правовые пробелы регулирования и было предложено разработать российский технический регламент на строительные материалы.

Эту инициативу ТПП РФ поддержали ассоциации (объединения) производителей строительных материалов, которые в инициативном порядке разработали проект технического регламента, принятие которого разрешило правовые коллизии на российском рынке и ускорило бы принятие решения по разработке технического регламента на строительные материалы и изделия на уровне ЕАЭС.

Член коллегии ЕЭК (Министр) по техническому регулированию В.В.Назаренко обратился к Правительствам государств-участников ЕАЭС (письмо от 19.10.2018 № НВ-2618/16), в котором отметил неурегулированные разногласия по проекту регламента ЕАЭС в области строительства и предложил вариант доработки проекта технического регламента, согласованный с существующей европейской практикой.

Примером наилучшей мировой практики технического регулирования рынка строительных материалов является опыт Европейского Союза, который с 1989 года эффективно применял директиву 89/106/ЕЕС для строительных изделий. А затем в 2011 году принял новый Регламент ЕС 305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС». В этих документах требования к зданиям и сооружениям на наднациональном уровне в ЕС не установлены и оставлены для регулирования на национальном уровне стран-членов ЕС. Перечисленные в директиве и регламенте базовые требования для зданий и сооружений являются основой для стандартизации требований к строительным материалам и изделиям.

Это предложение ЕЭК полностью соответствует части 6 раздела III Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, в которой предполагается, что «при наличии благоприятных условий в среднесрочной перспективе может быть признана целесообразной разработка технического регламента ЕАЭС о безопасности строительных материалов».

Выходом из сложившейся тупиковой ситуации с техрегулированием строительных материалов видится следующее предложение. Минпромторгу России, отвечающему за индустрию строительных материалов и изделий, с участием Минстроя России, Минтранса России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти необходимо с учетом международного и европейского опыта:

- обеспечить разработку и принятие в России технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий;

- сформировать позицию российской стороны по разработке отдельного технического регламента ЕЭАС «О безопасности строительных материалов и изделий» и направить ее в установленном порядке в ЕЭК.

27 Мар 2020, ТПП РФ


 
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