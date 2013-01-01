Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Итоги деятельности таможенных органов в 2018 году были подведены на расширенном заседании коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Российской Федерации Анатолий Серышев, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко, представители руководства ФТС России, государственных органов власти и общественных организаций. Торгово-промышленную палату Российской Федерации на мероприятии представил советник президента ТПП РФ, заместитель председателя Общественного совета при ФТС России Георгий Петров.

Открыл заседание Антон Силуанов, высоко оценивший работу ФТС России в истекшем году по повышению эффективности таможенного администрирования, а также обозначил приоритеты работы в 2019 году.

Руководитель ФТС России Владимир Булавин отметил, что в 2018 году усилия таможенных органов были направлены на обеспечение собираемости таможенных платежей в федеральный бюджет, развитие системы управления рисками, цифровизацию таможенных операций, создание благоприятных условий для развития внешнеторговой деятельности и формирование конструктивного диалога с бизнес-сообществом с целью снижения административной нагрузки.

В ходе мероприятия собравшиеся обсудили создание прототипа национальной системы прослеживаемости товаров, основанной на документарном виде прослеживаемости. (запуск в рамках эксперимента намечен на апрель 2019 года), а также повышение прозрачности совершения таможенных операций и формированию единообразия подходов к контролю, что также способствует переводу процессов таможенного администрирования в цифровой формат.

Председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко отметил усилия таможенной службы по обеспечению открытости своей деятельности. По его словам, сегодня с реорганизацией таможенной службы меняется сама философия взаимодействия таможенника и участника ВЭД. В прошлое уходит практика прямого контакта, приоритет отдается электронному обмену информацией.

Как полагает Георгий Петров, вопросы таможенной стоимости, системы управления рисками, конфискация товаров, - это всё очень сложные вещи, где бизнес видит большие проблемы, откровенно о них говорит, и естественно это сигнал, который таможня принимает, то есть бизнес слушают.

По итогам заседания был утвержден проект решения коллегии ФТС России, в котором перечислены приоритетные задачи и мероприятия по их реализации на текущий год.

Пресс-служба ТПП РФ