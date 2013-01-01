Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

04 МАР, 20:23 МСК
USD (ЦБ)    65,7956
EUR (ЦБ)    74,7438

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Мар 4
ТПП РФ
Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год
Итоги деятельности таможенных органов в 2018 году были подведены на расширенном заседании коллегии Федеральной таможенной службы Российской Федерации под председательством руководителя ФТС России Владимира Булавина.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Российской Федерации Анатолий Серышев, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко, представители руководства ФТС России, государственных органов власти и общественных организаций. Торгово-промышленную палату Российской Федерации на мероприятии представил советник президента ТПП РФ, заместитель председателя Общественного совета при ФТС России Георгий Петров.

Открыл заседание Антон Силуанов, высоко оценивший работу ФТС России в истекшем году по повышению эффективности таможенного администрирования, а также обозначил приоритеты работы в 2019 году.

Руководитель ФТС России Владимир Булавин отметил, что в 2018 году усилия таможенных органов были направлены на обеспечение собираемости таможенных платежей в федеральный бюджет, развитие системы управления рисками, цифровизацию таможенных операций, создание благоприятных условий для развития внешнеторговой деятельности и формирование конструктивного диалога с бизнес-сообществом с целью снижения административной нагрузки.

В ходе мероприятия собравшиеся обсудили создание прототипа национальной системы прослеживаемости товаров, основанной на документарном виде прослеживаемости. (запуск в рамках эксперимента намечен на апрель 2019 года), а также повышение прозрачности совершения таможенных операций и формированию единообразия подходов к контролю, что также способствует переводу процессов таможенного администрирования в цифровой формат.

Председатель Общественного совета при ФТС России Леонид Лозбенко отметил усилия таможенной службы по обеспечению открытости своей деятельности. По его словам, сегодня с реорганизацией таможенной службы меняется сама философия взаимодействия таможенника и участника ВЭД. В прошлое уходит практика прямого контакта, приоритет отдается электронному обмену информацией.

Как полагает Георгий Петров, вопросы таможенной стоимости, системы управления рисками, конфискация товаров, - это всё очень сложные вещи, где бизнес видит большие проблемы, откровенно о них говорит, и естественно это сигнал, который таможня принимает, то есть бизнес слушают.

По итогам заседания был утвержден проект решения коллегии ФТС России, в котором перечислены приоритетные задачи и мероприятия по их реализации на текущий год.

Пресс-служба ТПП РФ

4 Мар 2019, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
1 Мар:
26 Фев:
25 Фев:
Вне округа (Федерация):
22 Фев:
20 Фев:
20 Фев:
РОССИЯ:
4 Мар:
4 Мар:
4 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год

Новости СМИ

Новости дня

19:59 Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица» Собянин рассказал о новом формате фестиваля «Московская Масленица»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
Китайские ракеты не угроза для России? Почему Германия беспокоится, а в Москве говорят о «дружбе»
19:30 Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
19:25 Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном Мосты мира: Бэйпаньцзян – высота 565 метров над каньоном
18:50 Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах Жизнь на Марсе может быть обнаружена в подземных кратерах
18:10 Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3% Инвестиции в основной капитал в России выросли на 4,3%
17:54 Названа причина смерти Децла Названа причина смерти Децла
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:42 Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД

Узнай, страна!

18:51 В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов В Москве открыли новое производство компонентов для зенитных ракетных комплексов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:05 Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс» Во Владимирской области началось строительство второй очереди дата-центра компании «Яндекс»
17:40 Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов
17:17 Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год Таможенники подвели итоги 2018 года и поставили цели на 2019 год
16:18 Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией Тамбовская область планирует к 2023 году выйти на самообеспеченность рыбной продукцией
09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter