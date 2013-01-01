Тамбовское предприятие стало абсолютным победителем в области инноваций



В Москве в пятый раз представители Российско-Германской внешнеторговой палаты вручили премию для малого и среднего бизнеса имени Отто Вольффа фон Амеронгена. Престижную международную награду получило тамбовское предприятие «Тамак» со 100-процентным капиталом фирм Австрии и Германии. В торжественной церемонии вручения премии по приглашению главного акционера компании доктора Александра Макулана принял участие губернатор Александр Никитин.

Премия для малого и среднего носит имя немецкого предпринимателя Отто Вольффа фон Амеронген, который был ключевой фигурой в советско-германских и, позднее, российско-германских экономических отношениях. Награду вручает Российско-Германская внешнеторговая палата – крупнейшая ассоциация иностранных инвесторов в России.

Премия присуждается за выдающиеся успехи в трех категориях: «Немецкая компания в России», «Российская компания в Германии» и «Инновационная компания в российско-германском контексте». «ТАМАК» стал абсолютным победителем в области инноваций, что является большим достижением и признанием новаторских заслуг тамбовской компании на самом высоком уровне.

В торжественной церемонии приняли участие более 200 представителей российско-германского бизнес-сообщества, а также руководители деловых объединений. В современной политической и экономической ситуации вручение премии лучшему среднему немецкому предприятию в России и российскому - в Германии служит свидетельством интенсивного сотрудничества и коммуникации между двумя странами и укрепляет разнообразные экономические связи.

Губернатор Александр Никитин отметил, что «Тамак» - знаковое предприятие для Тамбовской области, продукция которого широко известна по всей России и далеко за ее пределами. Деятельность компании служит «мостом», соединяющим экономику Германии и России

- Я испытываю сегодня чувство радости и гордости, поскольку разделяю с замечательной тамбовской компанией «Тамак» эту заслуженную победу. Слагаемые успеха компании - инновационные технологии, которые проявляются по всем направлениям деятельности, качество продукции, эффективный менеджмент, экологичность, что особенно актуально для Тамбовской области. Регион шесть лет подряд является лидером экологического рейтинга. Но невозможно работать в одиночку, и мы всегда оказываем содействие таким предприятиям. Хочу от всей души поздравить с победой и поблагодарить доктора Макулана, который является основателем этой компани, - сказал Александр Никитин.

«Тамак» производит энергосберегающие и долговечные, высококачественные каркасные дома по немецкой технологии и стандартам на оборудовании, произведённом в Германии. Эти дома продаются по всей территории Российской Федерации и экспортируются в Западную Европу. Второй продукт – цементно-стружечная плита – также предназначен для строительной отрасли. Сырьё, а также производственные процессы без выбросов загрязняющих веществ делают этот продукт ценным с экологической точки зрения. Он также экспортируются в Западную Европу (в частности, в Германию), Великобританию, Центральную Азию и многие другие страны.