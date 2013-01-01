Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН



В эти дни в Москве Российская академия наук проводит общее собрание членов РАН. Ученые обсуждают научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации в области энергетики, медицины, биологической безопасности, сельского хозяйства и других.

В рамках обсуждения стратегии развития сельского хозяйства России с докладом перед членами РАН, представителями Минсельхоза РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, руководителями регионов выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В своем докладе он обозначил ключевые проблемы развития агропромышленного комплекса.

«Это высокая степень импортозависимости, широкое использование зарубежных технологий, особенно в сфере промышленного садоводства, питомниководства, механизации трудоемких процессов выращивания, переработки сельскохозяйственной продукции, - отметил губернатор Александр Никитин. - Сельхозпроизводители, обладающие высокой платежеспособностью, используют, в основном, импортные технологии. Тогда как хозяйства с невысокой платежеспособностью, ориентированные на покупку отечественных технологий, не находят достаточного предложения».

Губернатор также подчеркнул, что для создания высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора АПК необходимо формирование такой инфраструктуры научных центров, которая будет включать в себя и исследования, и внедрение апробированных завершенных разработок. Эту проблему сейчас решает в рамках национального проекта «Наука» Министерство науки и высшего образования РФ.

«В Тамбовской области в 2016 году создан Федеральный научный центр им. И.В.Мичурина, сформированный на основе объединения трех профильных научно-исследовательских институтов, - сказал губернатор. - И именно на его базе мы планируем создавать агробиотехнопарк в сфере садоводства. В его структуре планируем формирование различных центров, обеспечивающих трансфер технологий и связь между фундаментальной наукой и промышленной индустрией, и реализующих образовательные программы магистратуры и аспирантуры».

Александр Никитин выделил еще одну проблему - снижение конкурентоспособности вузов, учредителем которых является Министерство сельского хозяйства России. Дело в том, что вузы, подведомственные Минсельхозу, не входят ни в один из ключевых кластеров организаций высшего образования, определяющих вектор развития современной науки в России и не могут выступать инициаторами создания инновационного научно-технологического центра аграрного профиля. Это существенно тормозит развитие и внедрение инновационных решений в сферу АПК.

«По инициативе администрации Тамбовской области разработан проект создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», - сказал губернатор Александр Никитин. - Проект прошел обсуждение и был одобрен Российской академией наук, Комитетом по науке и образованию Государственной Думы Российской Федерации, Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, получил поддержку профильных ведомств. В ходе его реализации планируется разработка 20 принципиально новых технологий, создание более 2 тыс. новых рабочих мест, запуск не менее 40 старт-апов. Проект обеспечит существенную модернизацию организации научной деятельности для формирования в России глобально конкурентоспособного, экспортно-ориентированного и инновационного АПК».

Для реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным государственных приоритетов в сфере качественного научного обеспечения, губернатор выступил с предложением в адрес Министерства сельского хозяйства РФ сформировать группу вузов-лидеров аграрного профиля, потенциально готовых стать инициаторами создания инновационных научно-технологических центров; Министерства экономического развития РФ - внести изменения в постановление Правительства РФ от 29 декабря 2017 г. N 1698 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать образовательная организация высшего образования или научная организация, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр»; Российской академии наук - проработать вопрос сопряжения комплексных программ научных исследований с программами подготовки кадров в условиях создания передовой научно-образовательной инфраструктуры в сфере АПК.